Sumaré recebe 20 novos monitores multiparâmetros

Sumaré recebeu na última terça-feira, dia 8, 20 monitores multiparâmetros. Adquiridos com recursos próprios do Município, os aparelhos irão auxiliar no acompanhamento da saúde de pacientes – fornecendo informações como pressão arterial, batimentos cardíacos e outros sinais vitais -, em tempo real. Esses dados auxiliarão a equipe médica e de enfermagem no andamento do quadro clínico dos pacientes e com alertas para ações emergenciais que devem ser tomadas.

Os aparelhos foram recebidos pelos secretários municipais de Saúde, Rafael Virginelli; e de Governo, Wellington Pereira. Também estiveram presentes o gerente do SAMU Sumaré, Ailton Ferreira de Andrade; e a médica da Rede Municipal de Saúde, Déborah Caetano Pereira.

“Estes equipamentos permitirão monitoramento mais preciso, auxiliando na tomada de decisões rápidas e resolutivas, ou seja, mais eficiência no trabalho de toda a equipe médica. Um grande avanço operacional para Saúde de Sumaré”, disse o secretário da pasta, Rafael Virginelli.

Os novos equipamentos serão utilizados para monitoramento de pacientes críticos, que dispensam mais atenção, nas Unidades de Pronto Atendimento – UPA’s – do Jardim Macarenko e do Matão.

“A Saúde de Sumaré já contava com este tipo de equipamento, mas em número reduzido. Agora aumenta a nossa capacidade de atendimento, humanizado e de alta eficiência, em prol da população”, completou o secretário de Governo, Wellington Pereira.