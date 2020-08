SM realiza vacinação contra Sarampo entre população em situação de rua

Uma iniciativa solidária, de amor ao próximo e que ainda pode salvar vidas. Na noite da última segunda-feira (24), a equipe da Atenção Básica da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Sumaré, entre enfermeiros e técnicos em Enfermagem, esteve junto com a Defesa Civil para um reforço no atendimento à população em situação de rua, oferecendo vacinação contra Sarampo, Caxumba e Rubéola e testes rápidos para Covid-19. Das 16 pessoas que concordaram em realizar a testagem, todas tiveram resultados negativos. As abordagens foram intensificadas desde o fim de semana, por conta das baixas temperaturas.

Dessa vez, 30 pessoas em situação de rua receberam atendimento. Os colaboradores municipais entregaram cobertores e roupas, além de achocolatado quentinho e lanche preparados pela própria equipe da Saúde. A ação foi acompanhada pelo secretário municipal da pasta, Rafael Virginelli.

A Prefeitura segue com as ações de proteção às pessoas em situação de rua ou em desabrigo na cidade, por meio da Defesa Civil, Guarda Municipal, secretarias de Saúde e de Inclusão Social, e do Fundo Social de Solidariedade. O objetivo é oferecer orientações quanto aos riscos de as pessoas permanecerem nas ruas e a oferta de acolhimento.