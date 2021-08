Sumaré realiza mais de 660 atendimentos em Dias D

Em celebração aos 153 anos de Sumaré, a Secretaria de Saúde promoveu em julho uma série de Dias D voltados para consultas e exames médicos no Ambulatório de Especialidades “Dr Ernesto Fóffano Netto”, na região central da cidade. O objetivo foi agilizar as demandas em especialidades agendadas, antecipando e ampliando o atendimento. Foram 660 pessoas atendidas em diversas especialidades, entre elas, cardiologia, gastrologista, otorrinolaringologia, odontologia e fisioterapia.

“Saúde sempre foi prioridade em Sumaré e, neste mês de aniversário, ampliamos o atendimento em especialidades agendadas, agilizamos as consultas e exames, gerando assim uma antecipação caso necessite de tratamento. Esse é um trabalho que nos ajuda dar mais agilidade às demandas por consultas e exames médicos na Rede Municipal de Saúde. E, nesse período de pandemia, também evita aglomerações de pessoas, oferecendo um dia extra para o atendimento. O Município segue com olhar diferenciado para a população. É muito importante que não deixemos de lado os cuidados com a saúde e a prevenção é sempre o melhor remédio”, explicou o secretário de Saúde, Rafael Virginelli.

No Ambulatório de Especialidades, os atendimentos continuam sendo realizados durante a semana, sempre com agendamento e seguindo todas as recomendações das autoridades em Saúde para prevenção ao coronavírus. O endereço do Ambulatório de Especialidades “Dr Ernesto Fóffano Netto” é Avenida Três M, nº 50, Centro de Sumaré.