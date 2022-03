Sumaré realiza Dia D de Vacinação contra o HPV

Em alusão ao Março Lilás, mês de prevenção do câncer do colo do útero, a Prefeitura de Sumaré promoverá neste sábado, dia 26, o Dia D de vacinação contra o HPV (Vírus do Papiloma Humano). A vacinação será das 9 às 15 horas, em todas as unidades básicas de saúde e é voltada para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14. Para receber a vacina, é preciso apresentar documentos pessoaos, a carteirinha de vacinação, o cartão Saúde e cartão SUS.

O esquema vacinal é composto por duas doses, sendo 0 e 6 meses. A vacina oferece proteção contra o câncer do colo de útero e verrugas genitais. O HPV é um vírus transmitido pelo contato direto com pele ou mucosas infectadas, por meio de relação sexual. Também pode ser transmitido da mãe para filho no momento do parto. A vacina confere proteção contra quatro tipos de vírus HPV, sendo dois de baixo risco, para verrugas genitais (HPV 6 e 11), e dois de alto risco, para câncer de colo de útero (16 e 18).

A vacina está disponível na Rede Pública durante todo o ano, como parte da rotina de imunização. A Secretaria de Saúde alerta ainda que a vacina não substitui a realização do exame preventivo e nem o uso do preservativo nas relações sexuais.

“É importante frisar que a vacina previne o câncer do colo do útero, um dos mais frequentes entre as mulheres. Além disso, a campanha serve também como meio de conscientização e orientação sexual para essas esse público que ainda vai iniciar a vida sexual, ressaltando a importância dos cuidados com a saúde”, explicou o secretário de Saúde, Rafael Viginelli.