Sumaré: racismo é tema de palestra da Escola do Legislativo

A Escola do Legislativo traz para o canal da Câmara Municipal de Sumaré no YouTube, na próxima segunda-feira, dia 3 de maio, a palestra “Racismo Estrutural e a Administração Pública”. O evento online será ministrado pela Profa. Ms. Waleska Miguel Batista e terá início às 15h.

Segundo a Escola, a conferência tem como objetivo estimular a reflexão sobre aspectos do racismo estrutural, seu conceito e as problemáticas sociais que acarretam a sociedade e a Administração Pública. O público-alvo do evento são vereadores, servidores da Câmara Municipal, servidores públicos e sociedade em geral.

Waleska Miguel Batista é doutoranda em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestra em Sustentabilidade e graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Também é integrante do Grupo de Pesquisa Estado e Direito no pensamento social brasileiro, vinculado ao Mackenzie, é advogada e professora.