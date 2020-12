Sumaré quita 13º salário dos colaboradores municipais

Mesmo com todas as dificuldades impostas pela pandemia causada pelo novo coronavírus, novamente Sumaré deu um passo à frente e efetuou nessa sexta-feira, dia 11 de dezembro, o pagamento antecipado da segunda e última parcela do 13º salário aos colaboradores municipais. O valor total líquido depositado foi de R$ 8.222.036,89, pagos aos servidores ativos, inativos e pensionistas.

Além da valorização do colaborador, o pagamento antecipado aquece e fortalece o comércio local, permitindo que os colaboradores municipais façam suas compras neste fim de ano – seguindo, claro, todos os cuidados que a Covid-19 exige. A primeira parcela do benefício foi paga de maneira escalonada nos meses anteriores, para melhor funcionamento da máquina pública, por meio do planejamento das receitas e despesas.

“Novamente, encerramos o ano satisfeitos por ter conseguido cumprir, mais uma vez, com todos os nossos compromissos com os colaboradores municipais, pagando em dia, e muitas vezes até antecipado, os salários durante todo o ano e, agora, quitando o décimo terceiro dos trabalhadores também antecipadamente. Toda a cidade ganha, impulsionando o comércio nesse fim de ano e dando oportunidade aos colaboradores de se planejarem e fazerem suas compras para as comemorações de fim de ano, sempre seguindo os cuidados necessários. Boas Festas para toda a população sumareense e que o próximo ano seja próspero, renovando nossa esperança, fé e amor”, disse o prefeito Luiz Dalben.

MAIS BENEFÍCIOS

Salário em dia e 13º adiantado são apenas parte de um pacote de ações de valorização do funcionalismo público implantado pela atual gestão em Sumaré. Após vários anos em que o dissídio da categoria ficou “congelado”, o prefeito Luiz Dalben também já garantiu reajuste salarial para todo o funcionalismo de 4,75% em 2017, mais 2,85% em 2018 e 3,89% em 2019. Além disso, também houve reajuste do auxílio-saúde, implantação do cartão de vale-alimentação e do abono natalino.

Outras medidas incluem oferecer melhores condições de trabalho aos colaboradores, com reformas dos prédios públicos e aquisição de novos equipamentos, além de cursos de capacitação internos e parcerias com unidades de ensino da cidade, que garantem descontos em diversos cursos aos servidores municipais, principalmente cursos de nível superior e técnico.