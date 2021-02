Sumaré prorroga para março vencimento do IPTU 2021

A Prefeitura de Sumaré prorrogou para o dia 12 de março o vencimento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2021, tanto da cota única como também da primeira parcela. O decreto 10.986, do prefeito Luiz Dalben, considera que o prazo estipulado anteriormente (26/02) não foi suficiente para atender a todos os contribuintes do município. Também leva em consideração a situação de emergência declarada em razão das medidas necessárias para prevenção e controle da pandemia de COVID-19, em especial à prevenção de aglomerações e protocolos sanitários.

O contribuinte que tiver recolhido o IPTU 2021 em parcelas antes da publicação deste Decreto terá o direito de optar pelo recolhimento da cota única com desconto.

“É muito importante que os contribuintes mantenham o IPTU em dia, todo valor pago volta na forma de benefícios para a nossa população em Saúde, Segurança, Educação e obras de infraestrutura tão necessárias em diversas regiões da nossa cidade. E essa é mais uma iniciativa que visa facilitar os cidadãos nesse período de pandemia”, comentou o prefeito Luiz Dalben.

Caso o contribuinte não tenha recebido os carnês via correio, deve procurar os postos de atendimento da Prefeitura de Sumaré para emissão dos boletos necessários ao pagamento.

Os munícipes também podem imprimir o carnê no site sumare.atende.net ou procurar um dos quatro postos de atendimento: CEAC (Central de Atendimento ao Contribuinte): Rua José Maria Miranda, 1.184, Centro; Posto de Atendimento do Centro Administrativo de Nova Veneza: Avenida Brasil, nº 1.111, Jardim Nova Veneza; Posto de atendimento do Matão: Avenida Minasa, nº 1.136, Matão, e Poupatempo Sumaré: dentro do Shopping ParkCity Sumaré.