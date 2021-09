Sumaré promove Setembro Amarelo para prevenção do suicídio

O Setembro Amarelo, reconhecido como mês de Prevenção ao Suicídio, é um convite para a conscientização e traz um alerta à população. Por essa razão, a Secretaria de Saúde de Sumaré preparou uma programação especial alusiva à data em toda a rede municipal. Nas unidades do CAPS haverá palestras, orientações e rodas de conversas. Cartazes de conscientização estarão disponibilizados nos espaços públicos visando a orientação. Ao longo do mês, serão distribuídos folhetos explicativos pela cidade e pulseiras amarelas ao público infanto/juvenil que são assistidos pelo CAPS Infantil “Espaço Viver”. No dia 22 de setembro, a partir das 17 horas, uma tenda informativa estará instalada na Feira Noturna do Macarenko.

“De acordo com o site oficial do Setembro Amarelo, o suicídio é um problema de saúde pública, e o número de vítimas é superior aos de doenças como AIDS e alguns tipos de câncer. Nos unimos para a conscientização das famílias e, principalmente, dos jovens sobre o perigo do suicídio. Quanto às famílias, queremos despertar sobre seu papel fundamental no carinho, no acolhimento, na atenção, na compreensão das pessoas que estão sofrendo”, explicou o secretário municipal de Saúde, Rafael Virginelli.

“É preciso identificar as pessoas que precisam de cuidado nesse sentido, pois conversar é a melhor solução. Lembramos a todos que nossas equipes estão prontas para ouvir, acolher, apoiar e realizar todos os cuidados e encaminhamentos necessários! Caso você ou alguém que você conhece esteja passando por momento difíceis, procure a unidade de saúde mais próxima”, disse o prefeito Luiz Dalben.

Realizado desde 2015, o Setembro Amarelo foi criado pelo Centro de Valorização da Vida (CVV), Conselho Federal de Medicina (CFM) e Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP). Durante o mês, monumentos em diferentes cidades também adotam a cor amarela em suas fachadas para dar visibilidade à causa. A cor amarela, segundo o site do CVV, representa a luz e o sol, simbolismo que reflete a proposta da campanha de preservar a vida.

O mês foi escolhido em razão do Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, celebrado todo ano em 10 de setembro. A data é organizada pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio com o respaldo da Organização Mundial da Saúde (OMS). O objetivo do dia é conscientizar as pessoas ao redor do mundo que o suicídio pode ser evitado.