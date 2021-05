Sumaré promove ‘Maio Amarelo’ para trânsito seguro

A Prefeitura de Sumaré inicia nesta semana as ações do movimento “Maio Amarelo – Atenção pela Vida”, que visa conscientizar a população para um trânsito mais seguro. Neste ano, o tema do movimento é ‘No Trânsito sua Responsabilidade Salva Vidas’. Ao longo do mês, blitze educativas serão feitas em todas as regiões da cidade, orientando os condutores.

A primeira ação será nesta quarta-feira, dia 12, no cruzamento da Avenida Rebouças com Rua Ipiranga. Também serão desenvolvidas atividades remotas de conscientização com os alunos municipais, sensibilizando os estudantes, pais e funcionários, a fim de reduzir ainda mais a quantidade de acidentes no município.

As ações para o trânsito seguro ocorrem ao longo do ano. Sumaré é uma das poucas cidades que conta com a ‘Cidade Mirim do Trânsito’, onde as crianças aprendem na prática, por meio de biclicletas ou triciclos e de vias de trânsito simuladas, as regras para o trânsito seguro. O tema é trabalhado com os alunos, envolvendo escola, comunidade e os pais. Neste período de pandemia, as ações são remotas.

Além disso, para uma estrutura de mobilidade de qualidade, diversas avenidas foram revitalizadas e duplicadas. Em 2017, foi implantado o PRC (Programa de Recape Contínuo), que já recuperou mais de um milhão² de asfalto em toda a cidade. As pontes do Maria Antonia, Salerno, Emílio Bosco, Cecap, Inocoop foram recuperadas e revitalizadas, houve a duplicação das rotatórias da Praça do Evangelho, no Matão, e da Estrada Municipal Américo dos Santos Ribeiro, acesso para a Área Cura, e também está em andamento, com apoio do deputado Dirceu Dalben, a duplicação da Rodovia Adauto Campo Dall’Orto, que liga Sumaré a Paulínia.

Em breve, Sumaré receberá três novos viadutos, garantindo a melhoria viária nas regiões central, Nova Veneza e Picerno. A sinalização de trânsito foi reforçada, inclusive com a implantaçao de uma equipe noturna para realizar o serviço. E foram implantadas ciclovias nas principais vias da cidade.

“Nossas ações para um trânsito mais seguro duram o ano todo, com fiscalizações, melhorias viárias e também trabalhando a conscientização com as nossas crianças e adolescentes. Desde 2017, temos investido na SMMUR (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural), com a entrega de novas viaturas para o Departamento de Trânsito, capacitações e ampliação da quantidade de agentes de fiscalização reforçamos as operações e investimos também na sinalização e melhorias das vias municipais”, citou o prefeito Luiz Dalben.

“Contamos com a Cidade Mirim do Trânsito – que não está em funcionamento no momento devido à pandemia, mas que continua as ações de orientação de forma remota – onde a garotada aprende as regras para um trânsito seguro. Toda vida é importante para nós e não vamos poupar esforços para reduzir ainda mais a quantidade de vítimas no trânsito. Mas contamos com a conscientização e educação dos condutores. É preciso que eles respeitem as leis de trânsito, as sinalizações e controles de velocidades. Devemos lutar juntos por um trânsito mais seguro!”, completa.

Confira a programação de Sumaré:

DATA: 12/5

AÇÃO: Blitz no cruzamento da Avenida Rebouças com Rua Ipiranga, no centro

HORÁRIO: Das 10 às 11 horas e das 14 às 15 horas

DATA: 13/5

AÇÃO: Blitz no cruzamento da Avenida Sete de Setembro com Rua José Maria Miranda, no centro

HORÁRIO: Das 10 às 11 horas e das 14 às 15 horas

DATA: 19/5

AÇÃO: Blitz na Avenida da Amizade, em frente ao Hospital Estadual, em Nova Veneza

HORÁRIO: Das 10 às 11 horas e das 14 às 15 horas

DATA: 20/5

AÇÃO: Blitz na Avenida Fuad Assef Maluf, em frente ao supermercado Paraná, região do Picerno

HORÁRIO: Das 10 às 11h30

DATA: 26/5

AÇÃO: Blitz no cruzamento da Avenida Emílio Bosco com Rua São Matias, região do Matão

HORÁRIO: Das 10 às 11 horas e das 14 às 15 horas

DATA: 27/5

AÇÃO: Blitz no cruzamento da Avenida Engenheiro Jayme Ulhoa Cintra com Rua Marcos Dutra Pereira, região da Área Cura

HORÁRIO: Das 10 às 11 horas