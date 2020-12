Sumaré promove Drive-in Cultural com artistas da cidade

Valorizando os artistas da cidade, por meio da Lei Aldir Blanc, Sumaré promoverá um Drive-In Cultural neste fim de semana. A programação terá início na sexta-feira, dia 18 e seguirá até domingo, dia 20, com apresentações musicais e artísticas. O evento é gratuito e livre para toda a população. Serão duas sessões cada dia, com limite de 180 veículos cada uma. Na sexta e sábado as sessões serão às 19h30 e 21 horas. Já no domingo, serão às 17h e 18h30. Todas as apresentações acontecerão na Expo Água, na rua Ângelo Ongaro, 1700, residencial Casarão.

O drive-in atenderá todas as normas sanitárias e de proteção. A população irá conferir as apresentações no interior dos veículos. Não é permitido entrar com alimentos ou bebidas, haverá a venda dos produtos no local (somente bebidas não alcoólicas), por meio de um número de WhatsApp e a entrega será feita nos carros. A circulação de pedestres estará limitada ao trajeto para o banheiro, que será organizado para não gerar aglomerações ou trânsito de pessoas.

“É com muito carinho que este drive-in Cultural será promovido, valorizando os artistas da cidade. Por meio da lei emergencial Aldir Blanc, que tem como objetivo liberar recusos para auxiliar o setor cultural, que foi tão prejudicado durante a pandemia, contratamos uma empresa através de licitação para organizar um evento que contará com apresentações musiciais, de dança, teatro, artísticas, e atenderá todas as normas de segurança e sanitárias. A população vai poder conferir as atividades no conforto de seus veículos, pedir seu alimento via WhatsApp e receber todo o suporte dos membros da organização”, explicou o secretário de Cultura, Esportes e Lazer, Fábio Nicolett.

A Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc é destinada aos setores que tiveram suas atividades culturais interrompidas por força das medidas de isolamento social durante a pandemia do coronavírus. Os subsídios são pagos aos artistas, coletivos e empresas que atuam no setor cultural cadastrados no Mapa da Cultura e que estão aptos a receber o benefício.

Confira a programação do drive-in:

Dia 18

19h30 – Shows de Jorge e Cristiano e Paula Mello

21 horas – Shows de Agatha Silva e Tom Barbosa

Dia 19

19h30 – Shows da banda Sonoramente e Som Naya

21 horas – Apresentações da banda Rancho Universitário e Thiago Lins

Dia 20

17 horas – Apresentações de Dança do Ventre, espetáculo “Edneca e as Cores da Vida” e Teatro de Bonecos

18h30 – Apresentações do espetáculo “A Casa Mágica”, Jazz e Ballet e Tambores Japoneses da Nipo-Brasileira

