Sumaré promove Dia D Municipal de Vacinação contra coronavírus

A Secretaria Municipal de Saúde de Sumaré promove neste sábado, dia 26, o Dia D Municipal da Vacinação contra o Coronavírus. A ação será das 9 às 16 horas, no Centro Esportivo “Vereador José Pereira”, na rua Sebastião Raposeiro Júnior, nº 261, Vila Yolanda Costa e Silva. É preciso apresentar comprovante de residência atualizado, documento pessoal com foto e, no caso de pessoas com comorbidades, comprovante da condição de risco por meio de exames, receitas ou laudo médico.

“Essa mobilização para vacinar contra o coronavírus tem a proposta de facilitar o acesso para o público-alvo, pessoas que trabalham, estudam ou têm outros compromissos durante a semana e no horário comercial em que a vacina é oferecida. Então elas terão mais essa oportunidade de fazer a imunização, seguindo todas as normas sanitárias e de proteção. É muito importante que a população participe da campanha de vacinação, é a nossa maneira mais eficaz de prevenção e cuidados”, disse o secretário de Saúde de Sumaré, Rafael Virginelli.

Em Sumaré, a vacinação contra o coronavírus ocorre de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, em diversos pontos da cidade. A campanha é realizada de acordo com as diretrizes do Plano Estadual de Imunização. Podem se vacinar pessoas acima de 40 anos; profissionais da Saúde; profissionais da Educação acima de 18 anos (com QR Code); motoristas e cobradores do transporte público residentes em Sumaré (com QR Code); gestantes e puérperas (mulheres no pós-parto) com ou sem comorbidades acima de 18 anos; transplantados e Síndrome de Down acima de 18 anos; pessoas com deficiência permanente grave acima de 18 anos (com ou sem BPC e com laudo médico) e pessoas com comorbidades acima de 18 anos.