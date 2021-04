Sumaré promove Dia ‘D’ de vacinação contra a gripe

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promove neste sábado, dia 17, o Dia “D” de vacinação contra a gripe. Crianças (de seis meses a menores de seis anos de idade), gestantes, puérperas (mulheres em fase pós-parto) e trabalhadores da Saúde devem receber a vacina.

A imunização estará disponível das 8h às 16h, nas salas de vacinação do município (exceto nos “covidários”, que atendem exclusivamente a casos suspeitos ou confirmados de Covid-19: USFs Veccon, Bordon II, Florely, Matão, Ypiranga). O Centro da Criança da região central e o Módulo de Saúde Vila Soma também serão pontos de aplicação da vacina.

“Essa mobilização para vacinar contra o vírus Influenza tem a proposta de facilitar o acesso para o público-alvo dessa primeira etapa da campanha, pessoas que trabalham, estudam ou têm outros compromissos durante a semana e no horário comercial em que a vacina é oferecida. Então elas terão mais essa oportunidade de fazer a imunização”, disse o secretário de Saúde de Sumaré, Rafael Virginelli.

No município, a vacinação continua durante a semana, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h. A vacina está disponível em todas as unidades de Saúde (exceto nos “covidários). A Secretaria Municipal de Saúde orienta as famílias a evitarem aglomerações, indo sem acompanhantes à sala de vacina e respeitando o distanciamento social.

No caso das crianças, é recomendado que apenas um adulto faça o acompanhamento. Todos devem seguir as medidas preventivas: uso de máscara de proteção facial, álcool gel 70% para higiene das mãos e manter a distância segura entre as pessoas. Até a última quinta-feira (15), 2.424 pessoas haviam tomado a vacina contra a gripe em Sumaré.