Sumaré teve prêmio “Mulher Destaque 2022”

Muita emoção e alegria marcaram a tarde desta terça-feira, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, em Sumaré! Onze mulheres sumareenses de diferentes setores e que foram notórias em suas áreas de atuação e fizeram a diferença na vida da população durante a pandemia do coronavírus foram homenageadas na premiação “Mulher Destaque 2022”. A cerimônia faz parte da programação da ‘XIV Semana da Mulher’, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade, e aconteceu no CCTI (Cento de Convivência da Terceira Idade), em Nova Veneza.

A presidente do Fundo Social, Mara Dalben, entregou os troféus e flores para as mulheres, em agradecimento ao trabalho desempenhado nas mais diferentes áreas, como saúde, assistência social, segurança pública, comércio, educação, e que são grandes exemplos e inspirações para a população e atuaram na linha de frente contra a Covid-19.

“Devido à pandemia, no último ano nossas atividades em celebração a data foram online. É com grande alegria que retomamos a premiação e novamente homenageamos mulheres que são verdadeiros exemplos de vida, superação, amor e dedicação e que se dedicam para a proteção e cuidados com a população. São mulheres que durante a pandemia tiveram que se reinventar e não pararam de trabalhar em prol da população. São mulheres que nos inspiram a trabalhar para contribuir para uma sociedade melhor, são lideranças em seus trabalhos e em seus lares, são mulheres protagonistas de suas histórias, que contribuem com o empoderamento feminino das mais variadas formas e que mostram sua força diante da sociedade a cada dia”, explicou a presidente do Fundo Social, Mara Dalben.

“Nossas mulheres merecem respeito, amor e admiração e trabalhamos com empenho para garantir que sejam tratadas com o devido reconhecimento. Fomentamos ações para que essas mulheres se vejam como parte fundamental da sociedade, incentivando o empoderamento feminino e a ambição para batalhar por seus sonhos. A cada ano, nosso objetivo é incentivar a autoestima das mulheres, que merecem uma atenção especial e todo o nosso carinho e amor”, disse o prefeito Luiz Dalben.

Ao longo de todo o mês, em todas as regiões, ocorrem diversas ações de saúde, beleza, palestras, atividades físicas, grupos de orientação, além da Boutique Solidária da Mulher nos CRASs (Centro em Referência e Assistência Social) da cidade. Todas as atividades são gratuitas.

Confira as homenageadas:

Simone Souza Nery – Secretaria Municipal de Segurança

Alessandra Vidal Fernandes Cosme de Oliveira – Assistência Social

Dafiny da Silva Pianucci – Enfermeira

Renata Matteuzzi Baccan – comerciante

Delegada Nathalia Alves Cabral – titular da Delegacia da Mulher de Sumaré

Maria Aparecida Gonçalves Gomes – Supervisor de Ensino de Sumaré

Maria José dos Santos – Motorista da Saúde de Sumaré

Maria Aparecida da Rocha – Auxiliar de limpeza da Saúde de Sumaré

Kátia Piton Serra – Coordenadora docente na Base de Excelência da Mulher de Sumaré

Célia Cristina de Campos Mendonça Lima – Gerente de Apoio da Atenção Básica de Sumaré

Soraya Jorge Santana – Major no 48º BPM/I