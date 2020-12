Sumaré. Prefeitura terá orçamento de R$ 911 milhões

A Lei Orçamentária Anual (LOA) de Sumaré para o exercício de 2021 foi aprovada em segundo turno na 40ª sessão da Câmara, nesta terça-feira (1º). Os vereadores se reuniram de maneira virtual para discutir o Projeto de Lei nº 170/2020, de autoria do prefeito Luiz Dalben, que estabelece o montante de R$ 911.134.200,00 para o orçamento do próximo ano. A proposta recebeu 15 votos favoráveis e 4 votos contrários, o que garantiu sua aprovação. A votação da LOA em primeiro turno ocorreu no dia 17 de novembro.

Ainda durante a sessão desta terça-feira, os parlamentares votaram dez Projetos de Decreto Legislativo para indicação de munícipes ao título de Cidadão Sumareense. As propostas, que foram discutidas e votadas em conjunto e em regime de urgência, foram aprovadas por unanimidade.