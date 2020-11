Sumaré participa de lançamento do Plano Diretor Regional de Turismo

Sumaré participou nesta quarta-feira, dia 25, do lançamento do Plano Diretor Regional de Turismo. A cerimônia foi online e promovida pela Região Turística Bem Viver, composta pelas cidades de Sumaré, Americana, Campinas, Elias Fausto, Hortolândia, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste.

O Plano teve duração de dois anos e foi desenvolvido pelos técnicos dos Departamentos de Turismo de cada cidade, em parceria com o SENAC Americana. O objetivo foi levantar os produtos e protenciais turísticos de cada cidade, além do planejamento de ações a curto, médio e longo prazo para alavancar o Turismo Regional em seus mais diferentes segmentos – cultural, ecológico, tecnológico, rural, entre outros.

Este Plano dará subsídio e ferramentas aos Municípios para o planejamento de execução das ações, captação de recursos em órgãos estaduais, federais, empresas e outras iniciativas privadas, possibilitando investimentos financeiros na região.

“Temos muito a oferecer em nossa cidade, e não medimos esforços para, juntamente com o nosso Conselho de Turismo e agora com o Plano regional, promover o desenvolvimento do setor e tornar nosso Município polo de turismo, gerando renda e empregos e estimulando que a população conheça as mais variadas formas de turismo de Sumaré”, destacou o prefeito Luiz Dalben.

COMTUR

Sumaré conta com o Conselho Municipal de Turismo de Sumaré (COMTUR) – órgão da Prefeitura e que funciona como um instrumento de estímulo ao desenvolvimento turístico sumareense. A cidadepossui vários atrativos turísticos, com forte tendência ao turismo business. Por isso, o COMTUR tem representantes de vários segmentos, tanto do setor público (Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico; Cultura, Esportes e Lazer; Meio Ambiente e Educação), e privado (Hotéis e Agências de Viagens, Guias de Turismo, Restaurantes e Bares, Artesãos, Assentamentos, Imprensa e Turismólogos).

Além de promover e estimular as atividades ligadas ao turismo sumareense é de atribuição do Comtur elaborar e aprovar o Calendário Turístico do Município, e monitorar o crescimento do turismo local, a partir da melhoria da prestação dos serviços turísticos oferecidos. Ou seja, atua na execução de diretrizes por meio dos órgãos municipais e dos serviços prestados pela iniciativa privada com o objetivo de prover a infraestrutura adequada ao fortalecimento do turismo em todos os seus segmentos, bem como o avanço da indústria turística.