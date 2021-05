Sumaré oferece Almanaque Cultural a artistas da cidade

A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura de Sumaré iniciará na próxima segunda-feira, dia 10, a entrega de exemplar do Almanaque Cultural aos artistas, empresas, coletivos e espaços culturais cadastrados no Mapa da Cultura e que se propuseram a enviar as informações para divulgação e construção de uma rede de contatos e relacionamentos.

“O Almanaque contém a bibliografia desses grupos e é parte do plano de ação apresentado e aprovado para a obtenção dos recursos via Lei Aldir Blanc*, com o objetivo de proporcionar visibilidade aos agentes culturais sumareenses e fomentar a cadeia produtiva da Economia Criativa local, que foi um dos setores que mais sofreu os impactos da pandemia”, disse o secretário de Cultura de Sumaré, Fábio Nicolleti.

Os artistas participantes receberão contato da Secretaria de Cultura por e-mail para retirada da edição na Biblioteca Pública Municipal “Professor Plínio de Arruda Machado”, localizada na Rua Geraldo de Souza, nº 157, Jardim Carlos Basso, sempre das 8h30 às 12h. Haverá controle de entrada para evitar aglomerações e será obrigatório o uso de máscara de proteção facial e higienização das mãos com álcool em gel para prevenção ao coronavírus.

O Almanaque Cultural foi editado, diagramado e publicado pela Oca Editora. Além dos exemplares que serão entregues aos artistas que se prontificaram a enviar seus dados, também serão distribuídas unidades para consulta em locais de acesso ao público, a exemplo da própria Biblioteca Pública Municipal. Para mais informações, o contato deve ser feito por e-mail: [email protected]

A Lei Federal nº 14.017 – Lei Aldir Blanc – foi aprovada em junho de 2020 e dispõe sobre as ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o período de calamidade pública por conta da pandemia do coronavírus, e dá outras providências.