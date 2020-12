Sumaré notifica estabelecimentos em ‘Operação Bar Legal’

A Guarda Municipal de Sumaré realizou nesse fim de semana, dias 18 e 19, a ‘Operação Bar Legal’. A ação com o

apoio da Polícia Militar ocorreu nas regiões do Matão e Maria Antonia e teve por finalidade fiscalizar

estabelecimentos comerciais e coibir a perturbação do sossego público. Durante a atividade, três

estabelecimentos foram notificados por irregularidades e um foi autuado. Nos demais locais não foram

constatadas irregularidades, ocasião em que as equipes aproveitaram para reforçar sobre o cumprimento do

decreto e da Lei do Silêncio.

Na abordagem são verificados – de alvará e horário de funcionamento, ocupação do solo (mesas e cadeiras sobre

calçadas) e exigências da Vigilância Sanitária (produtos perecíveis, data de validade, manipulação e higiene) –

além de veículos estacionados em calçadas e com som alto, e pessoas em atitudes suspeitas.

“A intenção não é prejudicar o comerciante, mas fazer com que todos cumpram a lei igualmente e que a população

seja respeitada. As operações ocorrem a qualquer momento, principalmente no período noturno, e são programadas

de acordo com as denúncias que a GM recebe”, explicou o prefeito Luiz Dalben.

Bom lembrar que a Guarda Civil Municipal de Sumaré passou a atuar como fiscal de postura na aplicação das

medidas administrativas cabíveis e autuação por infrações ao Código de Posturas pertinentes à poluição sonora,

perturbação do sossego público, preservação da ordem e do bem-estar social. “A GM tem reforçado a importância

do cumprimento do decreto e da Lei do Silêncio, além de desfazer as aglomerações, os agentes reforçam as

recomendações sanitárias, visando o apoio e conscientização dos cidadãos”, reforçou a Comandante Simone Nery.

Por meio do Decreto 10.920, a corporação ganhou autonomia para fiscalizar o cumprimento das normas que constam

no Código de Posturas, inclusive na autuação do infrator e até mesmo na aplicação das penalidades (multas) em

relação aos artigos voltados à Lei do Silêncio Urbano, horário de funcionamento de eventos, decibelímetro e

etc.

A prioridade é coibir a perturbação do sossego público, como, por exemplo, festas ‘rave’, baladas em chácaras e

demais eventos que estejam em desacordo com a lei vigente. Além do 156, reclamações e denúncias podem ser

feitas para os telefones 3873-2656 (Guarda Municipal) e 190 (Polícia Militar).

NO HORTO

Durante todo o fim de ano, também serão mantidas pela Prefeitura as rondas na região do Horto Florestal,

realizadas em conjunto entre a Defesa Civil, Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros. O trabalho preventivo visa

orientar os frequentadores sobre a proibição das atividades náuticas no local e do descarte irregular de

entulhos e outros materiais na represa, além de evitar aglomerações para conter a disseminação da Covid-19,

entre outros.

A Defesa Civil também segue com o acompanhamento das condições meteorológicas na região e com o monitoramento

do nível do Ribeirão Quilombo, em especial nas áreas consideradas de risco.

Em caso de emergência, a população deve entrar em contato pelos telefones 199 e 156 da Prefeitura de Sumaré.