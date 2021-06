Sumaré multa três estabelecimentos no fim de semana

Em ação integrada entre os municípios que compõem a RMC (Região Metropolitana de Campinas), Sumaré realizou, durante o feriado prolongado de Corpus Christi e todo o fim de semana, barreiras sanitárias em pontos estratégicos da cidade com a finalidade de restringir a circulação de pessoas sem necessidade, em especial de municípios vizinhos, e conscientizar toda a população sobre as normas sanitárias visando conter o avanço da pandemia. A medida foi deliberada em conjunto com as cidades da região e após reunião do Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus de Sumaré ocorrida na manhã de 2 de junho.

Nos principais pontos de entrada e saída da cidade, a Prefeitura de Sumaré determinou o reforço das operações preventivas e ostensivas realizadas por efetivos da Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, Defesa Civil e Setor de Fiscalização do Município para averiguação de denúncias de festas clandestinas, além de visitas que foram realizadas ‘in loco’ em pontos já conhecidos pelas equipes por gerar aglomerações, os chamados “pancadões”.

No período, foram abordados 158 veículos e motoristas foram orientados sobre as medidas de prevenção contra o coronavírus. Durante as operações “Praça Segura”, espaços públicos no Angelo Tomazin, Picerno e na Praça do Sol receberam as ações de abordagem educativa, realizadas junto a grupo de pessoas que frequentavam os locais.

A população e comerciantes em geral também foram orientados quanto às normas da Fase de Transição do Plano São Paulo em vigor atualmente em todo o Estado. No total, 48 estabelecimentos foram averiguados por descumprimento ao decreto estadual, sendo que três receberam auto de infração.

“Foram dias de muito trabalho para as nossas equipes em prol da segurança e da saúde de toda a população. Seguimos empenhados em conter a disseminação da Covid-19 na região. Estamos em momento delicado da pandemia, com número de casos em alta no país, por isso, mais uma vez, pedimos a colaboração de todos para que não promovam festas, reuniões, aglomerações, não saiam de casa sem necessidade. Somos todos responsáveis por barrar o vírus”, ressaltou o Comitê Municipal.