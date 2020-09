Sumaré. Marmirolli confirma candidatura e anuncia vice

O vereador Décio Marmirolli/PDT confirmou em convenção este sábado a candidatura a prefeito de Sumaré. Depois de ensaiar várias vezes e ser ‘tolhido’ pelos partidos por onde passou, Marmirolli encontrou espaço no PDT. Ele terá como candidato a vice o vereador em segundo mandato Warley Fininho/PV.

A cidade deve ter pelo menos cinco candidatos a prefeito e é a única da região com candidato à reeleição. Luiz Dalben/Cidadania vem pra disputa com o apoio do pai deputado estadual Dirceu Dalben/PL e sem adversários do PSDB.