Sumaré mantém serviços essenciais no feriado

A Prefeitura de Sumaré informa que manterá os serviços essenciais em regime de plantão na próxima segunda-feira, feriado nacional de 7 de Setembro – Dia da Independência do Brasil, com algumas observações por conta da pandemia do coronavírus (Covid-19). Confira:

SAÚDE

SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência): atendimento 24 horas. Telefone 192.

As farmácias das Unidades de Saúde do CIS Nova Veneza e Santa Clara, região do Matão, estarão abertas, das 8h às 17h, inclusive para dispensação de medicamentos controlados.

UPA Macarenko – atendimento 24 horas – Centro (Rua Vinicius de Morais, 380, Jardim Macarenko – fone: 3399-6122).

UPA Matão – atendimento 24 horas – Região Matão (Avenida Emílio Bosco, 1620, Matão – fone: 3864-1194).

PA Nações – atendimento 24 horas – Região Área Cura (Rua Aldo de Oliveira Muller, 417, Parque das Nações- fone: 3864-1035).

PA Maria Antônia – atendimento 12 horas – Região Maria Antônia (Rua Isabella Luna Tavares, 636, Jardim Maria Antônia).

CIS Nova Veneza – atendimento 15 horas (7h às 22h) – Região Nova Veneza (Rua Paraíba, 211, Jardim São Francisco).

OUTROS SERVIÇOS