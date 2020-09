Sumaré mantém aulas remotas na rede municipal e unidades conveniadas

Levando em consideração que o atual momento da pandemia do novo coronavírus requer a continuidade dos bons níveis de proteção individual e coletiva, o Comitê Intersetorial para Ações de Retorno às aulas presenciais em Sumaré definiu pela manutenção do ensino remoto na Rede Pública Municipal de Ensino e das escolas conveniadas.

A decisão foi tomada após realização de pesquisa de opinião com a comunidade escolar, pais de alunos e responsáveis das escolas municipais e conveniadas, em que 87% das 12.636 respostas obtidas optaram pelo não retorno das atividades presenciais.

Assim, as aulas seguem sendo realizadas com o apoio de recursos tecnológicos e/ou atividades impressas, disponibilizados pela Secretaria Municipal de Educação. No entanto, a flexibilização e reabertura das escolas municipais e conveniadas, de forma gradual, consciente e responsável, seguirá sendo avaliada periodicamente pelo Comitê.

“A pandemia do novo coronavírus ainda não acabou. Precisamos prevenir os riscos de infecção pela Covid-19 aos estudantes matriculados nas Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino, aos profissionais de educação e demais pessoas que trabalham ou frequentam os espaços”, destacou o secretário municipal de Educação, Waltair Pereira Lucas.

No caso das instituições privadas de educação básica, de educação profissional e ensino superior do Município, fica a critério da coordenação de cada unidade o retorno das atividades presenciais, desde que atendam aos protocolos sanitários estabelecidos pelo “Plano São Paulo” e também a qualquer outra norma complementar determinada pela Secretaria Municipal de Educação.