Sumaré: mais de 21 mil receberam dose da vacina

De acordo com a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Sumaré, até o momento 21.633 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no município – 5.920 já estão com a segunda dose em dia. Os idosos representam 13,5 mil pessoas para a primeira dose, sendo que 2,5 mil já receberam as duas doses da vacina.

Para os trabalhadores da Saúde, foram aplicadas 11.128 doses até o momento – 7.864 (primeira dose) e 3.264 (segunda dose). Entre os maiores de 18 anos com algum tipo de deficiência, 48 foram vacinados com as duas

doses.

Devido ao sucesso e grande adesão dos moradores à Campanha de Vacinação contra a Covid-19 em Sumaré, os estoques de doses enviadas ao município esgotaram-se. A cidade aguarda o recebimento de uma nova remessa do imunizante para dar sequência à aplicação.

A previsão de retomada da vacinação é na próxima segunda-feira, 5 de abril, com a inclusão de idosos a partir de 68 anos e profissionais da área de Segurança, entre eles policiais militares, guardas municipais, entre

outros, ampliando consideravelmente a campanha, de acordo com o que preconiza o Plano Estadual de Imunização.

“É importante que a população acompanhe o cronograma de vacinação pelos canais oficiais da Prefeitura de Sumaré – site, Facebook e Instagram – para saber o momento de se dirigir ao posto de vacinação e os

documentos necessários, além de realizar um pré-cadastro no portal ‘Vacina Já’ do Governo do Estado. É uma forma de adiantar as informações e agilizar o atendimento, evitando qualquer tipo de tumulto e aglomerações”,

orientou o secretário de Saúde de Sumaré, Rafael Virginelli.

O preenchimento das informações no sistema do ‘Vacina Já’ deve ser feito pelos grupos prioritários da campanha. O endereço eletrônico é o www.vacinaja.sp.gov.br. Esse cadastro inicial serve para o registro de

dados, mesmo assim, os documentos obrigatórios deverão ser apresentados no momento da vacinação (documentação pessoal, comprovante de endereço atualizado, registro profissional para trabalhadores da Saúde e Segurança) e, no caso de segunda dose, o comprovante da dose inicial.