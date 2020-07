Sumaré libera funcionamento de serviços essenciais

De acordo com a nova determinação do Governo do Estado e deliberação do Comitê Municipal de Proteção e Enfrentamento ao Coronavírus, a partir de seis de julho, somente os comércios dos serviços essenciais poderão funcionar em Sumaré, tais como das áreas da saúde, alimentação, abastecimento, segurança e limpeza. A medida foi tomada devido à Região Metropolitana de Campinas ter retornado para a fase vermelha do Plano São Paulo.

Poderão permanecer em atividade os estabelecimentos de venda de produtos alimentícios (hipermercados, supermercados, minimercados, mercearias e afins, padarias, açougues, peixarias, feiras livres (feira food – não consumir alimentos no local), quitandas, padarias, centros de abastecimento e congêneres, restaurantes e lanchonetes (somente com operações de delivery e drive-thru).

Também poderão manter as atividades os serviços e produtos de saúde (farmácias, drogarias, clínicas médicas e laboratórios) e postos de combustível, loja de conveniências, loja de alimentação para animais, distribuidora de gás e lojas de venda de água mineral.

A relação de estabelecimentos poderá ser reavaliada a qualquer momento, dependendo da fase epidemiológica do contágio e da evolução dos casos no Município. A Prefeitura irá intensificar a fiscalização dos estabelecimentos, orientando os comerciantes e clientes.

Os estabelecimentos deverão observar todas as recomendações sanitárias já determinadas pelo Ministério da Saúde e OMS (Organização Mundial da Saúde), como o controle do fluxo de pessoas limitado, exigência do uso da máscara de proteção, higienização constante do ambiente e a disponibilização de álcool em gel para a constante higienização das mãos, tanto para funcionários quanto para clientes.

Em Sumaré, o plano de contingência contra o coronavírus começou em janeiro. A Prefeitura já ampliou os leitos das UPAs Matão e Macarenko, todas as unidades de saúde da atenção primária estão voltadas também para o atendimento do coronavírus, seguindo os critérios do Ministério da Saúde, caso necessite utilizar seus espaços para tratamento da doença, porém, sem prejuízo dos demais atendimentos. Além disso, a Secretaria de Saúde disponibiliza unidades de referências específicas em cada região para tratamento da Covid-19. Os moradores que apresentarem sintomas leves da doença, por exemplo, devem procurar a unidade localizada na sua região: Região Central/Rural (UBS Veccon), Região do Matão (UBS Matão), Região do Picerno (UBS Bordon), Região do Maria Antonia (UBS Florely), Região da Área Cura (UBS Ypiranga) e Região de Nova Veneza (PA-CIS Nova Veneza, segunda entrada). Além disso, está em andamento a implantação de um hospital de campanha no antigo hospital Madre Theodora, na região de Nova Veneza. A previsão é que sejam implantados 20 leitos viabilizados pelo Município, com estrutura para ampliação de mais 56 leitos viabilizados pelo Governo do Estado.