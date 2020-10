Sumaré lança campanha “Outubro Rosa 2020”

Sumaré lançou oficialmente na última sexta-feira, dia 2, a campanha “Outubro Rosa 2020”, que visa à conscientização da população a respeito dos cuidados com a saúde feminina, principalmente para prevenir o câncer de mama. Neste ano, serão ofertadas 1.500 mamografias para as mulheres, além de promovidas atividades online no Facebook da Prefeitura, sob coordenação do Fundo Social de Solidariedade.

Serão publicados vídeos com mini palestras e orientações ao longo do mês. A Melhor Idade também será beneficiada com vídeoaulas explicativas e de prevenção. Ações internas nas unidades de saúde, voltadas para os referenciados, serão desenvolvidas com todos os cuidados necessários. Já o cadastro para os exames é realizado nas Tendas da Saúde, montadas nas feiras livres da cidade e na Base de Excelência da Mulher Itinerante, localizada no shopping ParkCity Sumaré, sempre respeitando as normas de proteção.

“A prevenção começa pela informação, pela conscientização, e este é o trabalho que será desenvolvido durante o próximo mês. Este ano, devido à pandemia do coronavírus, não podemos realizar algumas das nossas tradicionais atividades de conscientização, como nossa grande caminhada, porém, visando sempre à humanização na saúde, o atendimento adequado e com respeito à população, vamos promover ações online, sempre mantendo nosso compromisso de conscientizar nossos moradores. Nossa campanha vem fazer um alerta às mulheres de que muitos problemas de saúde podem ser evitados se houver prevenção”, explicou a presidente do Fundo Social, Mara Dalben.

“Nos últimos anos ofertamos mais de 26 mil mamografias, salvando vidas. Neste mês, mais 1.500 exames serão disponibilizados, oferecendo diagnósticos precoces e cntribuindo para os cuidados e tratamentos. Basta procurar nossas Tendas da Saúde ou a Base de Excelência da Mulher Itinerante, que estão preparadas para receber nossas mulheres com carinho e proteção, e realizar o cadastro para o exame. A prevenção é o melhor caminho para uma vida saudável e com qualidade”, disse o secretário de Saúde, Rafael Virginelli.

Todas as atividades podem ser conferidas na página https://www.facebook.com/prefeituramunicipaldesumare

Confira os locais e datas das Tendas da Saúde:

7/10 – Feira do Luar

Local: Praça do Macarenko

Horário: Das 17 às 22 horas

17/10 – Feira livre do Picerno

Local: Avenida Fuad Assef Maluf

Horário: Das 8 às 12 horas

17/10 – Feira livre do Matão

Local: Jardim Nova Terra

Horário: Das 8 às 12 horas

18/10 – Feira livre do Matão

Local: Avenida Minasa

Horário: Das 8 às 12 horas

24/10 – Feira livre de Nova Veneza

Local: Rua Piauí

Horário: Das 8 às 12 horas

25/10 – Feira livre Maria Antonia

Local: Rua Oswaldo Vaccari

Horário: Das 8 às 12 horas

Base de Excelência da Mulher Itinerante

Local: No shopping Park City Sumaré

Data: Dias 8, 9, 15 e 16/10 – Das 17 às 20h30

Dias 10 e 17/10 – Das 12h30 às 20h30