Sumaré intensifica higienização dos ônibus contra Covid

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural (SMMUR), tem intensificado a fiscalização e orientação junto à empresa concessionária responsável pelo transporte coletivo na cidade. Uma das medidas adotadas é a exigência do cumprimento dos protocolos de saúde. Ou seja, os ônibus do transporte público municipal estão recebendo serviço de desinfecção. A “faxina geral” ocorre assim que os coletivos chegam ao ponto final, no terminal da Avenida da Saudade.

O serviço de higienização é executado por colaboradores da empresa. O trabalho acontece várias vezes ao dia, com a utilização de produtos para limpeza sanitária, incluindo álcool, higienizando bancos, encostos, catracas, barras de apoio, enfim áreas de contato das pessoas. Para a execução da tarefa, os responsáveis pela limpeza utilizam acessórios adequados, máscaras e luvas para proteção.

A Administração Municipal também pede o apoio dos usuários para que mantenham o isolamento social, usem máscara e álcool em gel. A orientação é para que os moradores denunciem qualquer irregularidade.

“Todo o cuidado visa combater a transmissão do coronavírus entre as pessoas que precisam utilizar o transporte público. A pedido do prefeito Luiz Dalben, temos intensificado a fiscalização e ações de orientação. Lembrando que o distanciamento social é recomendado nesse momento para o enfrentamento da doença, bem como o uso dos protocolos recomendados, tais como uso de máscara e de álcool em gel”, explicou o secretário de Mobilidade Urbana e Rural, José Aparecido Ribeiro Marin.