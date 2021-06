Sumaré intensifica ações de combate a aglomerações no feriado

A Prefeitura de Sumaré intensifica as operações de orientação e combate à Covid-19 a partir desta quarta-feira, dia 2. Barreiras sanitárias serão implantadas nas principais entradas e saídas da cidade, restringindo a circulação de pessoas de municípios vizinhos e conscientizando a população. A medida seguirá por todo o feriado e fim de semana, visando conter a disseminação do coronavírus.

A população será orientada sobre as normas sanitárias e de proteção, além da importância do isolamento social, do uso de máscaras, da higienização e do não deslocamento sem necessidade. A medida foi deliberada em conjunto com as cidades da RMC (Região Metropolitana de Campinas) e após reunião do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus de Sumaré nesta manhã. Os locais e horários não serão divulgados para garantir a efetividade da ação.

Além disso, haverá reforço na operações preventivas e ostensivas que fiscalizam as festas clandestinas e visitam in loco os pontos conhecidos por gerar aglomeração, os chamados ‘pancadões’. A população e comerciantes também serão orientados quanto às normas da Fase de Transição do Plano São Paulo. As ações serão realizadas por equipes da Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, Defesa Civil, Fiscalização e Polícia Militar.

“A Administração Municipal não tem medido esforços e está empenhada para conter a disseminação da Covid-19, visando preservar e salvar vidas! Devido ao feriado, vamos intensificar as operações e fiscalizações na cidade, visando conscientizar e orientar a população e comerciantes e inibir as festas clandestinas e aglomerações. Nossas equipes municipais reforçam as ações tendo em vista que são medidas preventivas necessárias para diminuir os casos da doença. Precisamos da colaboração e união de todos neste momento, todos somos responsáveis por barrar o coronavírus”, explicou o Comitê.