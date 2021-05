Sumaré inicia vacinação de motoristas, cobradores e comorbidades

A Secretaria Municipal de Saúde de Sumaré inicia nesta sexta-feira, dia 21, a vacinação contra o coronavírus para pessoas com comorbidade a partir dos 45 anos, quem tem deficiência permanente a partir de 45 anos, motoristas e cobradores do transporte público residentes em Sumaré, seguindo o Plano Estadual de Imunização e ampliando, dessa forma, o público a ser imunizado na cidade. Para a realização dessa nova etapa, o Município recebeu 3.805 novas doses da vacina AstraZeneca e 2.230 doses da Coronavac.

A vacinação será oferecida em endereços localizados em pontos descentralizados da cidade, para melhor atendimento à população, de segunda a sexta-feira, entre 9 e 16 horas. É preciso apresentar comprovante de residência atualizado, documento pessoal com foto e comprovante da condição de risco por meio de exames, receitas ou laudo médico. Para os acamados, a vacina é oferecida em domicílio. O responsável deve entrar em contato com a unidade de saúde onde o paciente é cadastrado e fazer o agendamento. Já para os motoristas e cobradores, também é preciso apresentar o QR Code fornecido e holerite.

Locais de vacinação:

CCTI (Centro de Convivência da Terceira Idade) – Avenida Brasil, nº 1.111, Jardim Nova Veneza;

REGIÃO CENTRAL: Centro Esportivo “Vereador José Pereira” – Rua Sebastião Raposeiro Júnior, nº 261, Vila Yolanda Costa e Silva / Clube Recreativo – Avenida Rebouças, 863, centro;

PICERNO: EM Profª Neusa de Souza Campos – Rua das Rosas, nº 320, Parque Rosa e Silva;

NOVA VENEZA: EE Ângelo Campo Dall’orto – Avenida São Paulo, nº 466, Jardim Nova Veneza (entrada pela Rua Ceará);

ÁREA CURA: EM Anália Oliveira Nascimento – Rua Maria Conceição da Rocha Ferraz, nº 565, Jardim Bom Retiro/ EM Parque Bandeirantes I – Rua Josias Macedo Neves, nº 123, Parque Bandeirantes I;

MARIA ANTONIA: EM Profª Flora Ferreira Gomes, rua Rua Alipio Cassiano Dutra, nº 545, Ângelo Tomazin;

MATÃO: EM Jardim Lúcia – Avenida Emílio Bosco, nº 965, Jardim Lúcia/ EM Alfredo de Castro Donaire – Rua São Timóteo, n° 121, Parque General Osório.

Campanha Solidária do Bem

Para quem quiser e puder participar da Campanha Solidária do Bem – promovida pelo Fundo Social de Solidariedade de Sumaré para arrecadação de alimentos não perecíveis destinados às famílias do município em situação de vulnerabilidade nesse período de pandemia do coronavírus – basta deixar a doação nos espaços que foram reservados em cada um dos postos de vacinação. Mas atenção: só devem se dirigir a esses locais as pessoas que fazem parte do público-alvo da campanha de imunização contra a Covid-19 para evitar tumultos e aglomerações. A colaboração ajuda muita gente que está passando por momentos difíceis.