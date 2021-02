Sumaré inicia vacinação de idosos com 90 anos ou mais

Conforme calendário e protocolos definidos pelo Plano Estadual de Imunização, Sumaré inicia a aplicação da vacina contra a Covid-19 para idosos com 90 anos ou mais na próxima segunda-feira (8), além de continuar vacinando os profissionais da Saúde. Estarão disponíveis sete endereços para a vacinação, sendo que o CCTI (Centro de Convivência da Terceira Idade) será ponto exclusivo de vacina para os idosos, e os outros serão voltados para a aplicação da dose em idosos e trabalhadores da Saúde.

O funcionamento dos postos de vacinação será de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. Confira os endereços:

CCTI (Centro de Convivência da Terceira Idade) * Exclusivo para vacinação de idosos com 90 anos ou mais* : Avenida Brasil, nº 1.111, Jardim Nova Venza;

: Avenida Brasil, nº 1.111, Jardim Nova Venza; Região Central: Centro Esportivo “Vereador José Pereira” – Rua Sebastião Raposeiro Júnior, nº 261, Vila Yolanda Costa e Silva;

Picerno: EM Profª Neusa de Souza Campos – Rua das Rosas, nº 320, Parque Rosa e Silva;

Nova Veneza: EE Ângelo Campo Dall’orto – Avenida São Paulo, nº 466, Jardim Nova Veneza (entrada pela Rua Ceará);

Área Cura: EM Anália Oliveira Nascimento – Rua Maria Conceição da Rocha Ferraz, nº 565, Jardim Bom Retiro;

Maria Antônia: EE Maria de Lourdes Martins – Rua Osvaldo Vacari, nº 777, Jardim Maria Antonia;

Matão: EM Jardim Lúcia – Avenida Emílio Bosco, nº 965, Jardim Lúcia.

Para os profissionais da Saúde, será obrigatório apresentar documento (original) que comprove o vínculo empregatício do trabalhador com o serviço de saúde, como Carteira de Trabalho, registro da pessoa no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), contrato de trabalho, contrato de prestação de serviço ou holerite e comprovante de residência. Já os idosos, devem apresentar RG e comprovante de residência em Sumaré.

No caso de pacientes acamados, o familiar ou responsável deve fazer o cadastro na UBS de referência para agendamento da aplicação da vacina em domicílio.

“Conforme o município recebe novas doses da vacina pelo Estado, vamos ampliando os grupos. Por isso, pedimos a compreensão da população para que aguarde a sua vez. Enquanto isso – e mesmo para aqueles que já tomaram a primeira dose – é fundamental manter as medidas de prevenção para que possamos barrar o avanço do contágio pelo coronavírus”, lembrou o prefeito Luiz Dalben.

VacinaJá

Visando agilizar o atendimento à população, a Secretaria Municipal de Saúde orienta as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários da campanha de vacinação contra a Covid-19 a realizar um pré-cadastro no portal VacinaJá – Programa de Imunização do Governo de São Paulo. O endereço eletrônico é https://www.vacinaja.sp.gov.br/ para preenchimento de informações como documentos pessoais e contato. Esse cadastro inicial servirá para registro de informações, mesmo assim, os documentos obrigatórios deverão ser apresentados no momento da vacinação.