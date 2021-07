Sumaré inicia semana com novas vagas de emprego

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Sumaré inicia a semana com novas vagas de emprego. Candidatos com perfil para as oportunidades devem encaminhar os currículos por e-mail ([email protected]) até a próxima sexta-feira, 9 de julho. Para mais informações, o contato deve ser feito por telefone: (19) 3399-5638.

Vagas:

· Motorista (4 vagas): Habilitação categoria “D”, Ensino Médio completo, experiência mínima de seis meses na função;

· Operador de Caminhão Fora de Estrada (1 vaga): Habilitação categoria “D” ou “E”, Ensino Fundamental completo, experiência com caminhão truck, carreta, pipa, fora de estrada;

· Motorista Carreteiro (10 vagas): Habilitação categoria “E”, experiência de seis meses na função, Ensino Fundamental completo;

· Ajudante Geral (1 vaga): Ensino Fundamental completo.