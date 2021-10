Sumaré inicia reforma da USF Ângelo Tomazin

Em mais uma ação que visa o atendimento humanizado da população, a Prefeitura de Sumaré iniciou a revitalização da USF Angelo Tomazin, região do Maria Antonia. Para oferecer uma estrutura mais adequada aos cerca de 8.800 mil pacientes referenciados na unidade, o prédio receberá adequações estruturais, melhorias na dimensão espacial, troca de piso e nova pintura. As obras incluem a construção de mais um consultório médico, além da reforma e reestruturação de três já existentes, da recepção, sala de vacina, sala de enfermagem, cozinha, lavanderia e toda fachada. O investimento é de cerca de R$ 254.507,06, por meio de recursos federais e municipais.

Durante o período de obras, os pacientes referenciados na USF Ângelo Tomazin serão atendidos na UBS Florely, na rua Argio Demarchi, nº 72, Jardim Florely, e, para auxiliar aqueles que não conseguem se deslocar até a nova unidade, a Secretaria de Saúde está realizando o transporte, com veículo que está à disposição dos pacientes.

“O aperfeiçoamento do atendimento, tanto estrutural quanto pessoal, são um dos nossos grandes objetivos. Tratamos a saúde pública como prioridade e agora os usuários terão um ambiente adaptado e bem estruturado para o atendimento da atenção básica. A unidade oferecerá mais conforto e um atendimento digno aos nossos moradores, além de um ambiente de trabalho mais adequado aos profissionais da saúde. Este é mais um investimento que na realizamos na humanização da saúde”, disse o prefeito Luiz Dalben.

Saúde é prioridade em Sumaré! Quinze novas unidades de saúde foram entregues à população, entre elas uma UPA na região do Matão e já está em construção a UPA Denadai, a terceira na cidade. Também houve a aquisição de novos equipamentos, novas ambulâncias e veículos para a Atenção Básica e readequações nos prédios. O Município também recebeu 12 novas câmaras frias, para a conservação e o armazenamento seguro das vacinas. Os animaizinhos também foram beneficiados com a implantação do Departamento do Bem-Estar Animal.

Pensando no atendimento direcionado e exclusivo, foram criados os Centros de Saúde Especializados, inéditos na região e que têm parceria com o Fundo Social de Solidariedade: são duas unidades do Centro da Criança; o Centro de Longevidade, para assistência da Melhor Idade a partir dos 50 anos; a Base de Excelência da Mulher, para atendimento exclusivo do público feminino; e a Base de Excelência do Homem.