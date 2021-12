Sumaré inicia preparação de áreas para instalação de mini arenas esportivas

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, iniciou nesta terça-feira, dia 28 de dezembro, a preparação das áreas que irão receber as novas mini arenas esportivas conquistamos por meio de emendas do deputado estadual Dirceu Dalben, em mais uma parceria com o prefeito Luiz Dalben.

“As mini arenas vêm para complementar o complexo esportivo já existente em Sumaré, ampliando o acesso dos moradores e incentivando a prática de esportes e lazer. Mais do que diversão, o esporte é instrumento de transformação de vidas!”, destacou Dalben.

Os complexos esportivos serão distribuídas por regiões. As equipes municipais iniciaram os serviços de limpeza e de remoção de resíduos nas antigas quadras das regiões de Nova Veneza (Jardim Conceição), Matão (San Martin) e Área Cura (São Judas Tadeu).

Com quadra de futebol society, quadra de basquete 3×3, arquibancadas e iluminação de LED, os equipamentos também serão instalados no Jardim Campo Belo (região do Picerno) e Jardim do Ipês (região do Maria Antonia).

O prefeito de Sumaré, Luiz Dalben, agradeceu ao deputado pela parceria. “Só temos a agradecer ao deputado Dirceu Dalben por todo seu trabalho e empenho, trazendo mais essa melhoria para a população de Sumaré. Em breve, Sumaré terá novos espaços públicos voltados para a prática de esportes e lazer!”, disse.

Para a instalação das mini arenas, o deputado destinou R$ 1,05 milhão de suas emendas parlamentares para a cidade. “Nosso mandato segue à disposição de Sumaré e dos demais municípios paulistas, em busca de mais qualidade de vida e justiça social para todos! Contem sempre com o nosso trabalho”, finalizou o parlamentar.

MAIS RECURSOS PARA O ESPORTE

Recentemente, o deputado Dalben anunciou a destinação de recursos para auxiliar na reforma do Centro Esportivo e de campos de futebol de Sumaré. Ao todo, as emendas parlamentares somam R$ 745,3 mil.

Com estas novas emendas, Dirceu Dalben está destinando mais de R$ 2,23 milhões para a área de esportes e lazer na cidade. O deputado também garantiu mais R$ 440 mil para a instalação de 20 academias ao ar livre.