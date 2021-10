Sumaré inicia Outubro Rosa 2021 com oferta de mais de 3 mil mamografias

Sumaré lançará neste sábado, dia 2, a campanha “Outubro Rosa 2021”, que visa à conscientização da população a respeito dos cuidados com a saúde feminina, principalmente para prevenir o câncer de mama. Neste ano, serão ofertadas 3.100 mamografias para as mulheres (com agendamentos até dezembro), além de promovidas atividades nas feiras livres da cidade, por meio da Base de Excelência da Mulher Itinerante, e nas unidades de saúde, sob coordenação do Fundo Social de Solidariedade.

Abrindo as atividades, na Base de Excelência da Mulher, das 8 às 16 horas, serão ofertadas senhas de agendamento para os exames de mamografia, consultas ginecológicas pré-agendadas, exames de ultrassom de mama, transvaginal e obstétrico pré-agendados e testes rápidos de HIV e sífilis. No mesmo horário, na UBS Lucélia, serão realizadas coletas de Papanicolau e orientações sobre Saúde da Mulher.

Ao longo do mês, a Melhor Idade também será beneficiada com vídeoaulas explicativas e de prevenção. Ações internas nas unidades de saúde e nos CRASs (Centros de Referência em Assistência Social), voltadas para os referenciados, serão desenvolvidas com todos os cuidados necessários, focando a orientação e consicentização. A Base de Excelência da Mulher Itinerante percorrerá as feiras livres da cidade a partir deste domingo, dia 3, e com um ponto do shopping Park City Sumaré, com ações de orientação, auriculoterapia, avaliação de saúde bucal, ofertas de senhas para agendamento de mamografia, além de atendimento jurídico gratuito, em parceria com a OAB Sumaré. E no dia 16 de outubro haverá o Dia D da Saúde da Mulher nas unidades de saúde, com oferta de mil exames pré-agendados de papanicolau, auricoterapia e avaliação bucal.

Por meio de parceria com o grupo SonHe, nos dias 15 e 16, a partir das 13 horas, haverá apresentação, exposição e orientações sobre o câncer de mama no shopping Park City Sumaré. No dia 13, a ação ocorrerá na feira noturna da Praça do Macarenko e no dia 19 na feira noturna da Pista de Skate de Nova Veneza, das 17 às 20 horas.

“A prevenção começa pela informação, pela conscientização, e este é o trabalho que será desenvolvido neste mês. Este ano, devido à pandemia do coronavírus, não podemos realizar algumas das nossas tradicionais atividades de conscientização, como nossa grande caminhada, porém, visando sempre à humanização na saúde, o atendimento adequado e com respeito à população, sempre mantendo nosso compromisso de cuidar dos nossos moradores. Nossa campanha vem fazer um alerta às mulheres de que muitos problemas de saúde podem ser evitados se houver prevenção. Implantamos na UPA Macarenko a ‘Sala do Bem’, que acolhe pessoas vítimas de abuso físico e psicológico, o Centro de Longevidade, exclusivo para atendimento da Melhor Idade, duas unidades do Centro da Criança, para assistência aos pequenos, a Base de Excelência da Mulher, um espaço totalmente reservado para atender nossas mulheres. Isso é comprometimento e respeito com o ser humano, com a vida”, explicou a presidente do Fundo Social, Mara Dalben.

“Visando sempre a humanização na saúde, o atendimento adequado e com respeito à população, nosso compromisso é trabalhar com a prevenção e, por isso, Sumaré não poderia ficar de fora desta mobilização. Nos últimos anos ofertamos mais de 26 mil mamografias, salvando vidas. Neste mês, mais 3.100 exames serão disponibilizados, oferecendo diagnósticos precoces e cntribuindo para os cuidados e tratamentos. Basta nossa Base de Excelência da Mulher Itinerante, que está preparada para receber nossas mulheres com carinho e proteção, e realizar o cadastro para o exame. A prevenção é o melhor caminho para uma vida saudável e com qualidade”, disse o prefeito Luiz Dalben.

Confira a programação da Base de Excelência da Mulher Itinerante:

Data: 3/10

Horário: Das 8 às 12 horas

Local: Feira livre do Matão, na Avenida Minasa

Data: 9/10

Horário: Das 8 às 12 horas

Local: Feira livre do centro, na Avenida Rebouças

Data: 13/10

Horário: Das 17 às 22 horas

Local: Feira Noturna da Praça do Macarenko

Data: 15/10

Horário: Das 18 às 21 horas

Local: Shopping Park City Sumaré

Data: 17/10

Horário: Das 8 às 12 horas

Local: Feira livre do Maria Antonia, na rua Oswaldo Vaccari

Data: 19/10

Horário: Das 17 às 22 horas

Local: Feira Noturna da Pista de Skate de Nova Veneza

Data: 21/10

Horário: Das 17 às 22 horas

Local: Feira Noturna da Praça Angelo Tomazin, região do Maria Antonia

Data: 22/10

Horário: Das 17 às 22 horas

Local: Feira Noturna da Área Lazer do San Martin, região do Matão

Data: 22/10

Horário: Das 18 às 21 horas

Local: Shopping Park City Sumaré

Data: 23/10

Horário: Das 8 às 12 horas

Local: Feira livre do Picerno, na Avenida Fuad Assef Maluf

Data: 24/10

Horário: Das 8 às 12 horas

Local: Feira livre da Área Cura, rua Alvina L. Ferreira, Jardim Bom Retiro