Sumaré inicia obras de infraestrutura no Jardim Manchester

A Prefeitura de Sumaré iniciou nesta sexta-feira (23) as obras de infraestrutura da rua Bruno Penteado de Campos, no Jardim Manchester. As equipes trabalham na preparação da via para a construção de galerias, guias e sarjetas. A via faz a ligação do bairro com a Rodovia Adauto Campo Dall’ Orto, na região do Maria Antônia e, após esta primeira etapa de serviços, será pavimentada. O prefeito Luiz Dalben e o deputado estadual Dirceu Dalben acompanharam os trabalhos.

“Desde 2017, estamos empenhados na reconstrução da nossa cidade, realizando obras de infraestrutura em todas as regiões. Estamos trabalhando pelas melhorias na entrada e saída do bairro, esta é mais uma obra víaria que visa à mobilidade urbana da população, ampliando e facilitando o acesso dos moradores e oferecendo melhores condições de tráfego e segurança a motoristas e pedestres”, reforçou Luiz Dalben.

Desde 2017, mais de 100 obras foram entregues à população, em todas as áreas. Atualmente, o PRC (Programa de Recape Contínuo) segue por toda a cidade, ampliando o asfalto de qualidade em todas as regiões. Continua a urbanização dos Jardins Casa Verde, Vitória e Davina e seguem as melhorias de infraestrutura na Avenida São Judas Tadeu.

Já as obras de duplicação das faixas de acesso/saída entre a rotatória da praça do Evangelho, o “Balão do Matão”, e a Avenida José Mosca Filho estão chegando ao fim e avançam as obras nas galerias da Estrada Municipal Teodor Cundiev, região central de Sumaré.

E a área pública na Rua Vereador Ariosvaldo Calegari, entre os bairros Jardim Amélia e Ângelo Tomazin, recebe obras de calçamento. Via de acesso à região do Maria Antônia, o local – que antes servia como “ponto viciado” de descarte de entulhos e inservíveis – está sendo revitalizado e poderá ser utilizado como pista de caminhada para a população.