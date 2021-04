Sumaré inicia duplicação de trecho no “Balão do Matão”

A Prefeitura de Sumaré deu início nesta quinta-feira (8) às obras de duplicação das faixas de acesso/saída entre a rotatória popularmente conhecida como “Balão do Matão” e a Avenida José Mosca Filho – que começa no município de Campinas. Os moradores que passam pela Praça do Evangelho, na Vila San Martin, já podem acompanhar os trabalhos que são executados pelas equipes da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

As melhorias incluem ainda canteiro central com paisagismo no trecho beneficiado pela duplicação. Para a segurança de motoristas e pedestres, o tráfego será desviado em uma das faixas de rodagem durante o período de obras. O local está devidamente sinalizado e conta com o apoio e orientação dos agentes de trânsito.

“Nosso objetivo é proporcionar melhores condições de mobilidade e mais segurança aos motoristas e pedestres, principalmente em horários de pico, tendo em vista o intenso fluxo de veículos no local, utilizado diariamente por muitos moradores da região como o principal trajeto entre Sumaré e Campinas”, explicou o prefeito Luiz Dalben.