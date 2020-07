Sumaré inaugura Base de Excelência do Homem

Para atendimento médico exclusivo para a classe masculina, o prefeito Luiz Dalben entregou nesta manhã, dia 30, a Base de Excelência do Homem, um espaço projetado no Ambulatório de Especialidades, que visa a prevenção e ampliação da assistência aos homens. A cerimônia foi transmitida via live na página do Facebook da Prefeitura de Sumaré e contou com a presença dos secretários de Saúde, Rafael Virginelli, Governo, Welington Domingos, do vereador Sebastião Correia e do deputado Dirceu Dalben. A entrega faz parte das ações de celebração dos 152 anos da cidade.

Idealizado pelo Fundo Social de Solidariedade, em conjunto a Secretaria de Saúde, a Base do Homem proporcionará privacidade, conforto e acompanhamento diferenciado para os pacientes. O espaço vai oferecer atendimento e encaminhamento para exames urológicos, cardiológicos, dermatológicos, nutricionais, entre outros, de média e alta complexidade, além de assistência psicossocial. O atendimento será efetuado via agendamento nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade, que realizarão a triagem e encaminhamento para o espaço, que funcionará de terça a sexta-feira. O projeto piloto faz parte dos Centros de Saúde Especializados que foram implantados em Sumaré, inéditos na região, e que têm parceria com o Fundo Social: são duas unidades do Centro da Criança, o Centro de Longevidade, para assistência da Melhor Idade a partir dos 50 anos e a Base de Excelência da Mulher, para atendimento exclusivo do público feminino. Esta será a 15ª unidade de saúde entregue desde 2017.

“A entrega da Base do Homem é a realização de mais um sonho e é com grande alegria que idealizamos e entregamos mais um local de acolhida psicossocial e assistência diferenciada na área da saúde. Todo o espaço foi montado com muito carinho pelas equipes da Prefeitura, com estrutura moderna e climatizada, e materiais de qualidade, utilizando, inclusive, equipamentos doados por parceiros e decoração que também utiliza materiais sustentáveis e reaproveitáveis. A Base do Homem tem objetivo de ampliar e facilitar o acesso dos homens à saúde e oferecer um cuidado diferenciado, agindo principalmente na parte preventiva”, explicou a presidente do Fundo Social, Mara Dalben.

“A Base do Homem faz parte dos quatro pilares da saúde no nosso plano de Governo, que já entregou para a população a Base de Excelência da Mulher, Centro da Criança e Centro de Longevidade, e é a concretização de um longo planejamento trabalho, pensando na assistência de qualidade aos homens. O local tem uma proposta inclusiva, que visa acolher com exclusividade, privacidade e carinho os homens, principalmente os que são mais resistentes ao atendimento médico e especializado. Este é mais um investimento na saúde de nossa cidade, que já recebeu 15 novas unidades de saúde, incluindo a UPA Matão, novos equipamentos, zeramos as filas de cardiologia, oftalmo, mamografias, entre outros. A Base do Homem é um ambiente bem planejado, bem montado, bem estruturado e que irá cuidar da saúde dos nossos homens com uma atenção diferenciada, focando sempre na prevenção”, disse o prefeito Luiz Dalben.

Também foram inauguradas as reformas nas alas de Fisioterapia, Cardiologia e Fonoaudiologia do Ambulatório de Especialidades, que receberam revitalização completa, ambientes climatizados, novos equipamentos e materiais e passaram por uma reestruturação do atendimento. Com isso, será possível otimizar o tratamento e até dar alta mais rapidamente. Com a reestruturação, o atendimento será ampliado para pacientes que possuem sequelas pós Covid-19 e que precisarão de fisioterapia respiratória ou motora devido à internação prolongada e até mesmo serviços de fono por causa do longo período de intubação, além da atenção nos problemas cardiológicos.

“Em 98, quando eu era prefeito, reformamos este espaço da Prefeitura e que estava abandonado e implantamos o novo Ambulatório de Especialidades. É com uma alegria imensa que hoje participo da inauguração da revitalização dos setores de fisio, fono e cardio, que vão agregar na qualidade de saúde prestada à população e otimizar os tratamentos. Além disso, é com um grande orgulho que vejo a concretização da Base do Homem, um projeto que acompanhei desde o início quando era secretário de Governo, em 2018, um ambiente exclusivo para eles, para que sejam acolhidos com privacidade e possam cuidar da saúde, fazendo exames e participando de consultas, focando sempre na prevenção. É muito gratificante inaugurar mais um espaço que irá contribuir para a qualidade de vida da população. Parabenizo o prefeito Luiz Dalben pela sensibilidade e pelo comprometimento com a população e toda a equipe da saúde, que, com empenho e trabalho sério, contribuem para um atendimento de excelência”, comentou o deputado Dirceu Dalben.

“A inauguração da Base de Excelência do Homem é mais um marco na saúde da cidade, algo inédito na região. É um projeto piloto que visa a prevenção e atendimento humanitário da classe da masculina e faz parte dos nossos Centros de Saúde Especializados, referências na RMC. Além disso, as reformas dos centros de Fisioterapia, Cardiologia e Fonoaudiologia são um ganho enorme para nossa saúde, que investe em atendimentos humanizados, atendendo in loco e de maneira eficaz as diferentes necessidades da nossa população. Mais uma vez somos pioneiros na região, levando para os moradores serviços de excelência”, disse o secretário de Saúde, Rafael Virginelli.