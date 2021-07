Sumaré imuniza 50% da população adulta com a 1ª dose da vacina contra a Covid19

Metade da população adulta de Sumaré já recebeu a primeira dose da vacina contra o Coronavírus. A Secretaria de Saúde da Prefeitura divulgou

nesta segunda-feira, dia 19, que 140.579 pessoas foram imunizadas com a primeira dose até o momento, cerca de 50% dos 280 mil habitantes segundo

estimativas do IBGE. 31.568 moradores estão com o esquema vacinal completo (receberam as duas doses da vacina). No total, o Município aplicou

172.147 doses desde o início da campanha de vacinação, que segue acelerada.

Em quatro dias, o número de vacinas aplicadas saltou de 160 mil para mais de 170 mil, mantendo a média diária de mais de duas mil pessoas

imunizadas nas últimas semanas. Em Sumaré, a vacinação está aberta para os moradores a partir de 30 anos de idade e demais públicos definidos

pelo Plano Estadual de Imunização. A vacina é oferecida em sete endereços, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h (havendo disponibilidade de

doses, às quintas-feiras o Clube Recreativo estende o horário para vacinação até às 20 horas). É necessário apresentar RG, CPF e comprovante de

endereço em nome da pessoa ou cônjuge (neste caso, deve levar a certidão de casamento).

“Sumaré tem se destacado como exemplo da campanha de vacinação contra a Covid na região. Só temos que agradecer a toda a equipe da Secretaria

Municipal de Saúde, capacitada e comprometida com esse trabalho que demanda uma estrutura – física e humana – gigantesca. É importante lembrar

que, mesmo vacinada, é fundamental que a população continue respeitando os protocolos de prevenção, como uso de máscara, higiene das mãos e

distanciamento social. Todos juntos, vamos vencer essa batalha contra o vírus”, ressaltou o prefeito Luiz Dalben.

Público-alvo:

De acordo com o Plano Estadual de Imunização, devem receber a vacina contra a Covid-19 os moradores a partir de 30 anos de idade; profissionais

da Saúde; profissionais da Educação acima de 18 anos (com QR Code); motoristas e cobradores do transporte público residentes em Sumaré (com QR

Code); gestantes e puérperas (mulheres no pós-parto) com ou sem comorbidades acima de 18 anos; transplantados e Síndrome de Down acima de 18

anos; pessoas com deficiência permanente grave acima de 18 anos (com ou sem BPC e laudo médico) e pessoas com comorbidades acima de 18 anos.

Pontos atualizados de vacinação:

• Centro Esportivo “Vereador José Pereira” – Rua Sebastião Raposeiro Júnior, nº 261, Vila Yolanda Costa e Silva;

• EM Martha Smolli Domingues – Rua Eucaliptos, nº 181, Jardim Basilicata;

• EE Ângelo Campo Dall’orto – Avenida São Paulo, nº 466, Jardim Nova Veneza (entrada pela Rua Ceará);

• EM Anália Oliveira Nascimento – Rua Maria Conceição da Rocha Ferraz, nº 565, Jardim Bom Retiro;

• EM Profª Flora Ferreira Gomes – Rua Alipio Cassiano Dutra, nº 545, Ângelo Tomazin;

• EM Alfredo Castro Donaire – Rua São Timóteo, nº 121, Parque General Osório;

• Clube Recreativo – Avenida Rebouças, 863, Centro.