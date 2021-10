Sumaré ganha mais um atacadão com mais de 5 mil metros²

O prefeito Luiz Dalben participou nesta quarta-feira, dia 13, da inauguração do Atacadão SA Sumaré. O empreendimento, localizado na Rodovia Rua Virginia Viel Campo Dall Orto, próximo ao quilômetro 1.860, tem mais de 5 mil m² e também gerou mais de 500 empregos diretos e indiretos no Município, tornando-se uma nova opção de compras aos consumidores. Estiveram presentes no evento membros da diretoria do empreendimento, entre eles, o diretor de operações, Adriano Ferreira, e o regional Wesley Totti, secretários municipais e o deputado estadual Dirceu Dalben.

“Nosso objetivo é trabalhar para trazer para Sumaré grande empresas e empreendimentos que contribuam com o crescimento da cidade, geração de empregos e renda para a população e impulsionem a nossa economia. Sumaré é uma cidade bastante promissora e trabalhamos para chamar a atenção dos investidores por sua localização privilegiada, oferta de mão-de-obra capacitada e também pela seriedade do Governo Municipal no contato com os empresários. Este é um investimento muito importante para a nossa população, que conta com mais uma opção de compras. Ficamos felizes em ver empreendimentos acreditando e investindo no Município, contribuindo para o nosso crescimento e desenvolvimento. Desejamos muito sucesso ao grupo”, disse o prefeito Luiz Dalben.

“A abertura da loja do Atacadão mostra, ainda mais, a capacidade de Sumaré de atrair novos e importantes investimentos, gerar novas oportunidades de emprego e renda para a população e seguir em pleno desenvolvimento. Agradecemos a confiança que a rede Atacadão tem demonstrado na cidade e desejamos sucesso com a nova loja”, destacou o deputado Dirceu Dalben.

Com uma área de vendas de 5.600 m², a nova unidade oferece milhares de opções de produtos que podem ser adquiridos em embalagens de diversos tamanhos, fechadas ou fracionadas, de acordo com a necessidade do cliente. Além disso, a rede também disponibiliza uma ampla variedade de marcas nos setores de mercearia, bebidas, cuidados pessoais, artigos de limpeza, frios e laticínios, incluindo líderes de mercado, produtos regionais e alternativas de baixo custo. Já na área de hortifrúti, os consumidores encontram também uma seleção de alimentos frescos e de qualidade. Há ainda produtos para casa, carro, animais de estimação e itens para festa.

“Estamos muito felizes com a inauguração da nossa primeira loja na cidade de Sumaré. Desde 1985, o Atacadão atua no estado de São Paulo contribuindo com a economia local, proporcionando oportunidades de emprego e melhores benefícios para todos os tipos de públicos, como pequenos comerciantes e consumidores finais, oferecendo preços competitivos e o acesso à alimentação básica de qualidade para a população. Isto faz parte do modelo de negócios do Atacadão, que segue um robusto plano de expansão, com expectativa de atingir 250 lojas e 33 atacados de entrega até o final de 2021” comenta Marco Oliveira, CEO do Atacadão.

O Atacadão funcionará de segunda a sábado, das 7 às 22 horas, e aos domingos, das 8 às 18. Aos feriados, é necessário consultar previamente o estabelecimento. Esta é a 66ª loja no Estado. O Atacadão está presente em mais de 160 cidades espalhadas pelo Brasil. A empresa tem atualmente 242 unidades de autosserviço e 31 atacados de entrega, que garantem o abastecimento de comerciantes, transformadores e consumidores finais. São mais 60 mil colaboradores .