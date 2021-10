Sumaré. Fundo Social entrega brinquedos às crianças em situação de vulnerabilidade social

O Fundo Social de Solidariedade de Sumaré já está preparando os brinquedos doados durante a Campanha de Arrecadação de Brinquedos e que serão entregues às crianças da cidade em situação de vulnerabilidade social cadastradas nos projetos sociais da Prefeitura, por meio dos CRASs (Centros de Referência em Assistência Social). Todos os brinquedos foram triados, higienizados e embrulhados. O objetivo é tornar o Dia das Crianças uma data feliz a toda a garotada.

A população pode continuar doando brinquedos em bom estado de conservação em pontos espalhados por toda a cidade, de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Além da sede do Fundo Social, localizada na rua Dom Barreto, 1.377,centro, as doações podem ser feitas no Centro Admnitrativo de Nova Veneza, na rua Avenida Brasil, 1.111, e todas as escolas municipais.

“Desde que iniciamos a campanha em 2017, arrecadamos mais de 20 mil brinquedos, que fizeram a alegria de muitas crianças. Este ano, devido à pandemia, não faremos as tradicionais Lojas de Brinquedos Solidárias e os itens serão entregues nas sacolas solidárias, individualmente para cada família cadastrada nos programas sociais da Prefeitura, para a segurança e proteção de todos. Estamos muito felizes em poder proporcionar novamente para as nossas crianças este momento de muita alegria, e isso é resultado da solidariedade do povo sumareense, sempre nos ajuda”, explicou a presidente do Fundo Social, Mara Dalben.

“Convidamos a população a se juntas a nós e doar brinquedos novos ou usados em bom estado de conservação para serem doados às crianças em situação de vulnerabilidade social no Município. Iniciamos este projeto inédito em 2017 e é muito gratificante ver o sorriso no rosto e o brilho no olhar de nossas crianças, cujas famílias não têm condições de adquirir um brinquedo e presentear os pequenos no Dia das Crianças, uma data tão aguardada pela garotada”, disse o prefeito Luiz Dalben.