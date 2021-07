Sumaré tem nova feira livre no Recanto dos Sonhos

Em celebração aos 153 anos de Sumaré, a Prefeitura entregará no próximo sábado, dia 24, a nova feira livre da região do Maria Antonia. Instalada na rua Antonio Neres de Souza, no Recanto dos Sonhos, a feira será das 7 às 12 horas, com barracas que oferecem produtos variados, entre itens de hortifruit, alimentos, utensílios de uso geral e artesanato.

“É com grande alegria que implantamos a feira livre no Recanto dos Sonhos, oferendo aos moradores uma opção de compra de produtos frescos e de qualidade, além de uma opção de lazer, sempre atendendo as normas de segurança. Este é mais um presente dos 153 anos de Sumaré que preparamos com muito carinho para nossos munícipes”, disse o prefeito Luiz Dalben.

Além da feira livre, o Recanto dos Sonhos recebeu um novo calçamento e pista de caminhada para os moradores. A obras do CEU (Centro de Esportes Unificado) também estão em fase final e, em breve, a população terá um novo espaço para a prática esportiva.

A programação dos 153 anos da cidade conta com atividades culturais, artísticas, ações de orientação e prevenção em saúde.