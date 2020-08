Sumaré faz teste rápido de covid-19 em colaboradores

A Prefeitura de Sumaré amplia a testagem rápida para diagnóstico da Covid-19 entre os colaboradores a fim de identificar os assintomáticos – aquelas pessoas que são positivas para a doença, mas não apresentam sintomas – para monitoramento e orientação sobre as medidas preventivas, barrando a disseminação do vírus e o aumento do número de pessoas contaminadas. Nessa semana, servidores da Secretaria Municipal de Defesa, Proteção e Preservação do Meio Ambiente e da USF Vasconcellos, que tiveram os serviços essenciais mantidos, também passaram pelo procedimento, num total de 91 testes realizados.

No Meio Ambiente, antes de iniciar a coleta das amostras, as equipes da Secretaria de Saúde e do CS II reuniram os servidores na área externa da secretaria para falar sobre a importância do procedimento, os cuidados que devem ser tomados no caso de resultados positivos e, principalmente, as medidas preventivas que devem continuar mesmo se o teste for negativo. Dos 41 exames realizados, 4 foram confirmados para a Covid-19 e esses colaboradores foram afastados imediatamente de suas funções, orientados a ficar em isolamento domiciliar e serão monitorados de perto pela Saúde de Sumaré.

Já na USF Vasconcellos, os testes foram realizados pela própria equipe da unidade. Todos os 50 colaboradores testados tiveram os resultados negativos para coronavírus. A Prefeitura de Sumaré continua a realizar a testagem rápida, em especial nos profissionais considerados de risco por trabalharem diariamente na linha de frente contra a pandemia.

“Essa ação visa ampliar a quantidade de testes, o que é fundamental nesse momento para conseguirmos alcançar melhores resultados no enfrentamento ao coronavírus. A primeira etapa da testagem rápida para a população que não apresenta sintoma da doença também já foi realizada e, em breve, novas testagens serão realizadas”, lembrou o prefeito Luiz Dalben.

Em Sumaré, todos os cidadãos que apresentarem sintomas leves da doença devem procurar a unidade localizada na sua região: Região Central/Rural (UBS Veccon), Região do Matão (UBS Matão), Região do Picerno (UBS Bordon), Região do Maria Antonia e Nova Veneza (UBS Florely), Região da Área Cura (UBS Ypiranga), de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Todos são atendidos respeitando os protocolos exigidos pelos órgãos sanitários e de saúde.