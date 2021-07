Sumaré está com mais de 50 vagas de emprego disponíveis

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Sumaré está com mais de 50 vagas de emprego em diversas áreas disponíveis no sistema local. Os candidatos com

perfil para as oportunidades devem encaminhar os currículos por e-mail ([email protected]) até a data de vencimento. Para mais informações, o

contato deve ser feito por telefone: (19) 3399-5638. Confira:

Validade até 09/07:

-Motorista (4 vagas): Habilitação categoria “D”, Ensino Médio completo, experiência mínima de seis meses na função;

-Operador de Caminhão Fora de Estrada (1 vaga): Habilitação categoria “D” ou “E”, Ensino Fundamental completo, experiência com caminhão truck, carreta, pipa,

fora de estrada;

-Motorista Carreteiro (10 vagas): Habilitação categoria “E”, experiência de seis meses na função, Ensino Fundamental completo;

-Ajudante Geral (1 vaga): Ensino Fundamental completo.

Validade até 12/07:

-Repositor de Mercadorias (10 vagas): Ensino Médio completo, experiência na função;

-Operador de Caixa (15 vagas): Ensino Médio completo, experiência na função;

-Fiscal de Caixa (3 vagas): Ensino Médio completo, experiência em atendimento frente de caixa e tesouraria;

-Fiscal de Loja (5 vagas): Ensino Fundamental completo, experiência na função;

-Estoquista (1 vaga): Ensino Médio completo, experiência na função;

-Cartazista (1 vaga): Ensino Médio completo, experiência na confecção de cartazes, banners e faixas promocionais.