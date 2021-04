Sumaré entrega kits nutricionais a alunos da Rede Municipal

Com o objetivo de garantir uma alimentação adequada às crianças que têm na merenda escolar um complemento das refeições diárias, a Prefeitura de Sumaré iniciou nesta semana a distribuição de kits nutricionais para os alunos das escolas municipais e Proeb (Programa de Educação Básica).

A retirada dos produtos ocorre de maneira previamente acordada entre os pais e diretores das unidades escolares, com datas e horários já estabelecidos, e atende todas as recomendações sanitárias e de proteção. Em caso de dúvidas, os pais devem entrar em contato com a escola onde a criança está matriculada.

Todos os estudantes têm direito ao kit, porém, a prioridade de entrega é para os alunos cadastrados no programa Bolsa Família. Os kits são compostos por arroz, feijão, macarrão, molho de tomate, óleo, leite, achocolatado em pó e biscoito.

A distribuição da alimentação “in natura” nesse período de suspensão das aulas presenciais, em substituição à merenda escolar, ocorre tendo em vista que a refeição é um importante complemento alimentar principalmente para alunos integrantes de famílias em situação de vulnerabilidade.

“A exemplo de como fizemos em 2020, queremos assegurar que os alunos que dependem da merenda escolar continuem recebendo essa importante alimentação, em forma de ‘Kits Nutricionais’. Sabemos que muitos alunos dependem da merenda escolas”, destacou o prefeito Luiz Dalben.

“Queremos assegurar que esses estudantes continuem se alimentando com qualidade e dignidade, contribuindo para o desenvolvimento e formação deles. Trabalhamos para que nossos alunos se sintam acolhidos mesmo neste período difícil que estamos enfrentando”, completa.