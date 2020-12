Sumaré entre as 50 melhores cidades pra se investir

Sumaré está entre as 50 melhores cidades do Brasil para receber investimentos em três importantes setores: Agropecuária, Comércio e Indústria! É o que aponta o estudo “Melhores Cidades para Fazer Negócios 2.0”, elaborado pela Urban Systems anualmente para a Revista Exame.

A publicação analisou todas as cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes e elaborou um ranking com base no IQM (Índice de Qualidade Mercadológica), que sintetiza informações populacionais, comerciais, urbanísticas, econômicas e de infraestrutura.

Sumaré foi classificada como a 7ª melhor cidade do Brasil para fazer negócios no setor da Agropecuária, sendo a melhor de todo o Estado de São Paulo. Já no setor de Comércio, a cidade ocupa a 31ª posição no ranking nacional e 9ª no ranking estadual. É destaque também no setor da Indústria, sendo o 42º melhor município do país para se investir na área e o primeiro em toda a RMC (Região Metropolitana de Campinas). Além disso, Sumaré ainda aparece entre as 100 melhores cidades brasileiras para fazer negócios nos setores de Serviços (83ª) e Educação (100ª).

“É com muita alegria e entusiasmo que recebemos este estudo, que mostra o enorme potencial da nossa cidade para receber investimentos, nos mais diversos segmentos! Este ranking reflete o resultado das nossas políticas públicas de desenvolvimento econômico e social, que priorizam melhorias na infraestrutura da nossa cidade, atração de novas empresas e também a ampliação da oferta de cursos profissionalizantes, qualificando a mão de obra local e gerando oportunidades para todos! Sem dúvidas, Sumaré é uma cidade abençoada por Deus e com um futuro promissor”, destacou o prefeito Luiz Dalben.

O chefe do Executivo ainda ressaltou a contribuição do deputado estadual Dirceu Dalben (PL) neste salto de desenvolvimento de Sumaré. “Aproveito para agradecer nosso deputado pela parceria e toda contribuição com o desenvolvimento da nossa cidade. Em menos de dois anos, Sumaré já ganhou muito com Dirceu Dalben deputado estadual, em infraestrutura e mobilidade urbana; na Saúde, principalmente neste ano de pandemia; na Educação, com novos cursos na FATEC e recentemente anunciada a retomada das obras da ETEC; agora temos também um Poupatempo em Sumaré, e tudo isso graças ao trabalho intenso do deputado, sempre atento às necessidades da nossa população. Temos certeza que essa parceria ainda renderá muitos outros bons frutos, elevando Sumaré cada vez mais a uma posição de destaque”, disse o prefeito.

Em menos de dois anos de mandato, o deputado já destinou R$ 11,36 milhões ao município por meio de suas emendas parlamentares e também intermediou e conquistou outros importantes investimentos em infraestrutura para a cidade, como a duplicação da rodovia que liga Sumaré, Paulínia e Hortolândia à Anhanguera (Rodovia Adauto Campo Dall’Orto) e a construção de três novos viadutos (pela Rumo Logística) que vão transpor a linha férrea na região central e na região do Picerno.

“Deus tem nos abençoado e com grande satisfação estamos avançando em projetos que estão transformando Sumaré e preparando a cidade para o futuro. Parabenizo o prefeito Luiz Dalben, vice Henrique e toda a gestão pelo trabalho realizado até aqui e reforço meu compromisso de continuar defendendo os interesses do município, lutando por mais qualidade de vida e justiça social à população. Contem sempre com nosso mandato!”, comentou o deputado.

O estudo completo da Urban Systems pode ser verificado no link https://www.urbansystems.com.br/melhorescidadesparanegocios, onde é possível realizar o download do documento.