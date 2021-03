Sumaré: empreendedoras e produtores rurais terão microcrédito

O Banco do Povo Paulista (BPP) é um programa de microcrédito produtivo de fomento ao empreendedorismo com condições especiais e prestações acessíveis. Em Sumaré, o órgão funciona junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, na região central. O BPP oferece empréstimos com taxas de juros abaixo da média de mercado, propiciando a abertura de novos negócios e a expansão de empreendimentos existentes, além de gerar empregos e fortalecer a economia local.

Visando auxiliar empreendedoras, produtores rurais e os segmentos mais afetados pela crise da pandemia do coronavírus, o Banco do Povo vai conceder linhas de microcrédito especiais. A proposta é atender empreendedoras formais (MEI, ME, LTDA, EIRELI), informais sem restrições creditícias junto ao SERASA e CADIN Estadual, capacitadas pelo curso Empreenda Mulher, e produtor rural (CNPJ, MEI, EPP, ME, LTDA E EIRELI).

Os valores vão de R$200 até R$21 mil, respectivamente, com taxas de juros e carência que também variam de acordo com o crédito solicitado.

O plano de apoio econômico também foca os setores mais afetados pela pandemia, entre eles, bares, restaurantes, academias, salões de beleza e produção de eventos, com prioridade para os que faturam até R$ 30 mil/mês.

“A medida visa dar suporte a empreendedores dos segmentos mais afetados nesse período de crise provocada pelo coronavírus, com prazo de pagamento facilitado, carência maior e taxa de juros especiais”, comentou o prefeito Luiz Dalben.

Somente empreendedores residentes no município há, pelo menos 2 anos, ou que têm negócio formal na cidade, podem solicitar crédito na unidade do BPP de Sumaré. “A Administração Municipal quer contribuir e favorecer cada vez mais a classe empreendedora sumareense e a população em geral. O BPP é importante para a economia, pois credita valores aos empreendedores que precisam desse aporte para investir”, explicou o secretário municipal de Desenvolvimento, Claudio Padovani.

Mais informações no site www.bancodopovo.sp.gov.br ou na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico pelos fones 3903.4231 e 3903.4224.