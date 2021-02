Sumaré e Senac perto de ter cursos na cidade

Capacitação profissional com foco na Agricultura, Feira do Artesanato e Turismo Rural! Essa foi a pauta da reunião entre a Prefeitura de Sumaré com o Senac, unidade de Americana. O encontro aconteceu nessa quarta (03) na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SEDE) e contou com a participação do secretário da pasta, Claudio Padovani, e da diretora executiva de Contas do órgão, Vânia Daniela Leite. A ideia é promover a valorização, fortalecimento e desenvolvimento desses setores a partir de mão de obra cada vez mais qualificada.

“A gestão do prefeito Luiz Dalben segue investindo e incentivando a Educação de qualidade no Município de Sumaré. Mais que isso, preza pela formalização de parcerias que vão beneficiar a população”, comentou Padovani.

Destaque no Turismo de Negócios, segundo pesquisa de demanda turística realizada pela SEDE nos anos de 2017 e 2019, o prefeito Luiz Dalben salientou a importância da capacitação para esses setores. “Já temos convênio com Senai e Fatec e é uma grande honra ter o Senac como parceiro. Acreditamos na capacidade dessa instituição renomada, que oferece oportunidades para aqueles que desejam se qualificar para o mercado de trabalho. Serão cursos voltados a áreas estratégicas, culminando com nossa ideia de fomentar a geração de empregos em nosso Município”.

Na reunião foram abordados de agricultura familiar e produção de alimentos a ética, sustentabilidade, empreendedorismo, desenvolvimento econômico e desenvolvimento social – todos inseridos no Plano de Governo da Administração do Prefeito Luiz Dalben. A agricultura orgânica, que está em alta na atualidade, também foi enfatizada.

“O Senac demonstrou interesse em trazer os cursos para a nossa população. A cidade dispõe de vários locais para aulas presenciais, porém num primeiro momento deverão ser online, devido à pandemia. O importante é que articulamos mais essa importante parceria para Sumaré”, concluiu o Chefe do Executivo sumareense.

Por enquanto, a instituição se encarregou de fazer o levantamento de cursos com foco nesses três pilares, com carga horária de 18 a 20 horas. O encontro contou também com as presenças do superintendente de Agricultura e Turismo, Gilberto Bufarah; a gerente de Apoio à Agricultura e Turismo, Sueli Gonçalves, e a promotora de Eventos de Turismo, Juliana Paiola.

O SENAC

O Senac incentiva o desenvolvimento potencial dos alunos, ou seja, forma profissionais que sabem fazer grandes ideias virar realidade. A instituição oferece uma formação inovadora, que alia a prática com tecnologias e infraestrutura de referência no mercado. As aulas presenciais foram retomadas parcialmente, porém o atendimento continua somente pelos canais digitais.