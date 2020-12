Sumaré divulga horário especial de Natal do comércio

O horário especial de funcionamento do comércio de Sumaré, neste final de ano, começa na próxima sexta-feira, 4. Conforme definição do Sindicomerciários (Sindicato dos Empregados no Comércio de Sumaré e Hortolândia) e em atendimento às normas do Plano São Paulo e ao ato normativo Nº 6/2020 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Sumaré, publicado em 1º de dezembro, o comércio poderá funcionar por até 10 horas por dia, com fechamento no máximo até às 22 horas.

Cada empresa definirá seu horário de abertura e fechamento, não sendo necessária nenhuma requisição ou solicitação à Prefeitura de Sumaré, mas devendo respeitar as 10 horas máximas, impostas pelas restrições do Plano São Paulo, do Governo do Estado, sob pena de multa e até suspensão das atividades.

HORÁRIO ESPECIAL DE NATAL

Início – dia 04/12/2020

Horários – de segunda a sexta-feira, o funcionamento do comércio está permitido por até dez horas diárias, com fechamento no máximo até às 22horas.

Sábados (dias 5, 12 e 19) – até às 18h.

Domingos (dias 6, 13 e 20) – das 10h às 16h.

Dia 24/12 (quinta-feira) – até às 18h.

Dia 25/12 – fechado

Dia 26/12 (sábado) – trabalho permitido a partir das 12h.

Dia 31/12 – (quinta-feira) trabalho até às 15h.

Dia 01/01 – fechado.

Dia 02/01 – (sábado) trabalho permitido a partir das 12h.