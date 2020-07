Sumaré distribui mais de 62 mil kits nutricionais para alunos

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Educação, está entregando mais uma remessa dos kits nutricionais aos alunos da Rede Municipal de Ensino e também aos atendidos pela APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais). Nessa etapa, cerca de 18 mil famílias, que solicitaram o cadastro junto à escola onde o aluno está matriculado, serão beneficiadas, totalizando mais de 62 mil kits distribuídos desde que as aulas foram suspensas por conta da pandemia do novo coronavírus.

O objetivo é garantir uma alimentação adequada aos alunos que têm na merenda escolar um complemento das refeições diárias. Os kits são compostos por arroz, feijão, macarrão, biscoitos doce e salgado, entre outros produtos, além de legumes e frutas da Agricultura Familiar.

A retirada dos alimentos, assim como a solicitação de cadastro de novas famílias, deve ser feita na própria unidade onde o aluno estuda. É importante que o responsável entre em contato com a escola via telefone, pois os produtos estão sendo entregues com hora marcada para evitar aglomerações e mediante a apresentação de documento de identidade. Os protocolos de segurança em Saúde, como distanciamento mínimo entre as pessoas e uso obrigatório de máscaras de proteção facial, estão sendo seguidos rigorosamente.

Todas as 75 unidades escolares conveniadas ao Proeb, que atendem crianças de 0 a 3 anos, também fazem a distribuição da alimentação em forma de kit nutricional, atendendo à determinação do prefeito Luiz Dalben.

“A medida faz parte das ações do nosso Plano de Enfrentamento ao Coronavírus em apoio às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade durante o período de quarentena para conter a disseminação da Covid- 19. Com fé em Deus, logo iremos sair vitoriosos dessa batalha mundial”, completou o chefe do Executivo sumareense.

A Secretaria Municipal de Educação também oferece aulas remotas aos mais de 22 mil alunos matriculados na Rede Municipal. “O conteúdo pedagógico está sendo organizado pela equipe da Educação com muito cuidado e carinho e disponibilizado virtualmente ou impresso para aqueles que não têm acesso à internet.