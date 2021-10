Sumaré terá “Dia D” para vacinação sábado

A secretaria de Saúde da Prefeitura de Sumaré promoverá no sábado (16) uma nova edição do “Dia D” de vacinação contra o coronavírus, visando

atender, principalmente, a população com data ou em atraso para a segunda dose ou reforço (3ª dose), e também moradores que ainda não receberam a

primeira dose da vacina, conforme Plano Estadual de Imunização.

A mobilização será realizada das 9h às 16h, no Centro Esportivo “Vereador José Pereira”. O endereço é Rua Sebastião Raposeiro Júnior, nº 261,

Vila Yolanda Costa e Silva. Confira os públicos:

1ª dose: moradores que ainda não receberam a primeira dose da vacina, conforme Plano Estadual de Imunização;

2ª dose: conforme data especificada no comprovante de vacinação;

3ª dose: população acima de 60 anos de idade (que recebeu a 2ª dose ou dose única há seis meses); imunossuprimidos (que receberam a 2ª dose ou

dose única há, pelo menos, 28 dias), profissionais da Saúde (que tomaram a 2ª dose da vacina há pelo menos seis meses).

Para a primeira dose, é necessário levar RG, CPF e comprovante de residência. Já para as segunda e terceira doses (dose de reforço), deverá ser

apresentado o comprovante de vacina. Para os imunossuprimidos, será exigido documento que comprove a doença imunossupressora. Os profissionais da

Saúde estão orientados a apresentar comprovante de vínculo ativo com o serviço de saúde.

Multivacinação

O “Dia D” no sábado (16) também será voltado para a Campanha de Multivacinação. Neste caso, o objetivo é atualizar a caderneta de vacinas de

crianças e adolescentes até 15 anos de idade. Entre 9 e 15 horas, os pais ou responsáveis devem levar os menores à unidade de saúde mais próxima

de casa com a carteira de vacinação para que o profissional avalie se há doses em atraso, falta ou necessidade de reforço. As doses pendentes

serão aplicadas.

Em caso de perda da caderneta de vacina, a recomendação é que os pais ou responsáveis compareçam à unidade onde vacinaram as crianças

anteriormente, para que seja possível consultar as doses que já foram aplicadas.