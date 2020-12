Sumaré define posse virtual para vereadores, prefeito e vice-prefeito

Após a publicação do Decreto Estadual nº 65.415, de 23 de dezembro de 2020, que retoma a fase vermelha no estado de São Paulo para os dias 25 a 27 de dezembro de 2020 e 1º a 3 de janeiro de 2021, a Câmara de Sumaré decidiu restringir ainda mais a cerimônia de posse para vereadores, prefeito e vice-prefeito eleitos.

De acordo com Ato da Presidência nº 177, publicado nesta terça-feira (29), a solenidade vai ocorrer no prédio da sede do Legislativo no dia 1º de janeiro de 2021, a partir das 10h, e contará apenas com os empossados, que ficarão nos seus respectivos gabinetes, sendo vedada a presença de convidados, profissionais de imprensa e público em geral. Para que a população possa acompanhar o evento, haverá transmissão ao vivo por meio do canal da Câmara no YouTube.

À sessão solene, que será presidida pelo vereador Willian Souza (PT), atual presidente da Câmara e vereador mais votado nas eleições de 2020, com 4.477 votos, seguirá a sessão especial que vai eleger a Mesa Diretora para o biênio 2021/2022 e definir a composição das comissões permanentes. A votação, pela primeira vez na história do Legislativo sumareense, será por voto aberto.