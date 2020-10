Sumaré. Dalben pede guard rail na estrada pra Anhanguera

O deputado estadual Dirceu Dalben (PL) está cobrando do Governo do Estado a instalação de barreiras de proteção entre as pistas da Rodovia Virgínia Viel Campo Dall’Orto, importante via de acesso dos moradores de Sumaré à Rodovia Anhanguera.

O objetivo é oferecer mais segurança aos motoristas. Na última semana, duas pessoas morreram em um acidente de trânsito ocorrido no local. Uma das vítimas perdeu o controle de seu veículo, atravessou o canteiro central e, invadindo a pista contrária, colidiu frontalmente com outro automóvel, cujo motorista também faleceu.

“A rodovia possui guard rail em alguns trechos, mas se faz necessária a instalação de barreiras de proteção em toda a extensão da via, a fim de evitar que acidentes como este voltem a acontecer. Estamos solicitando que todas as medidas que garantam a mobilidade e a segurança dos motoristas sejam adotadas pelos órgãos estaduais responsáveis, o mais breve possível”, enfatizou o parlamentar.

Os ofícios foram encaminhados ao DER (Departamento de Estradas de Rodagens), à Secretaria Estadual de Logística e Transportes e também ao vice-governador, Rodrigo Garcia.